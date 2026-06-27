Elektrikten doğalgaza... Faturalarda yeni dönem başlıyor

Enerji alanında dijitalleşme adımları hız kazanırken, Türkiye çapında milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren kapsamlı bir altyapı projesi devreye alındı. Haber Merkezi'nin aktardığı bilgilere göre, EPDK koordinasyonunda ilerleyen çalışmalarla birlikte; doğal gaz, su ve elektrik sayaçlarının ortak bir dijital ağ üzerinden izlenebileceği entegre bir veri havuzu kuruluyor.

SİSTEMİN ADI DA BELİRLENDİ

Söz konusu altyapı işlemlerinin bitmesiyle, abonelerin bu üç farklı sektöre ait fatura ve tüketim detaylarını anlık olarak tek bir mobil uygulama üzerinden takip etmesi planlanıyor. "Millî Akıllı Sayaç Sistemi" (MASS) adıyla yürütülen bu yeni dijital ekosistem sayesinde ulusal çapta bir standart oluşturulması amaçlanıyor.

Projeyle beraber farklı firmaların ürettiği sayaç, haberleşme yazılımları ve modemler ortak bir iletişim protokolünde uyumlu bir şekilde işleyecek. Sağlanacak bu standartlaşmayla, dağıtım şirketlerinin belli teknoloji sağlayıcılarına olan bağımlılığının düşürülmesi hedeflenirken, işletim süreçleri ve tesis kurulumunda da maliyet avantajı elde edilmesi öngörülüyor.

ZORLU COĞRAFYALAR İÇİN HİBRİT HABERLEŞME MODELİ

Projenin kapsayıcılığını artırmak ve bilhassa engebeli arazilere sahip veya nüfus yoğunluğunun az olduğu bölgelerde veri akışının kesilmesini engellemek için hibrit bir iletişim teknolojisi üzerinde çalışılıyor.

Bu kapsamda, radyo frekansı tabanlı kablosuz sistemler ile elektrik hatları üzerinden veri aktarımına olanak tanıyan PLC (Power Line Communication) teknolojisi birleştirilerek yeni bir AR-GE modeli hayata geçiriliyor. Bu sayede coğrafi engellerin bulunduğu lokasyonlardaki sayaç verilerinin de güvenli bir biçimde merkezi havuca taşınması hedefleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; kurulan entegre sayaç altyapısının kullanıcı arayüzünde bulunacak analitik araçlar, tüketicilere geçmiş dönem harcama rakamlarını kıyaslama fırsatı verecek. Tüketicilerin kendi tüketim alışkanlıklarını gözlemleyerek tasarruf odaklı planlar yapabilmesini sağlayacak bu sistemin resmen devreye alınabilmesi için ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.