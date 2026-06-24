Butlanın atadığı İzmirli başkanın kadına şiddeti kamerada! Darp raporu alındı şikayet edilecek

CHP İzmir İl Başkanlığı’n mutlak butlan kararı sonrası atanan Utku Gümrükçü’nün parti binasına girişi sırasında çıkan olaylarda, iki kadın siyasetçinin darbedildi. Olay anındaki kayıtta Gümrükçü'nün kadınlara yönelik müdahalesi net bir biçimde görüldü. Atanan Gümrükçü, seçilmiş Simge Tokgözü'ü omzunu sıkıp yere attığı kayıt altına alındı.

DARP RAPORU ALINDI

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ile Konak Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Meclis Üyesi Simge Tokgöz de olayların ardından hastaneye giderek darp raporu aldı.

Görüntülere de yansıyan arbedede, çok sayıda partilinin zarar gördüğü belirtildi.

Zahide Kurun, Gümrükçü ve beraberindeki kişilerin CHP İzmir İl Başkanlığı binasına girmek istediğini söyledi. Kurun, gruptaki bazı kişileri tanımadıklarını ve partili olup olmadıklarını bilmediklerini belirtti.

Kurun, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Mutlak butlan kararı sonrasında atanmış olan Utku Gümrükçü ve arkadaşları, birçoğunu tanımadığımız, partili olup olmadığını bilmediğimiz kişilerle birlikte il başkanlığımızın kapısına dayandı. Bu esnada arbede yaşandı. Yukarıya çıkmaya çalıştılar, bizler de onları engellemeye çalıştık. Girişte Utku Gümrükçü, Konak Belediye Meclis Üyesi olan kadın arkadaşımızı iterek yere düşürdü. Daha sonra binaya çıkan grubun arkasından gelen bir kişinin gençlerimize vurmak istediğini düşünüyorum. Ancak o sırada ben aradaydım ve omzuma güçlü bir yumruk geldi. Omzum morardı, bununla ilgili darp raporu da aldım"

"ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI PARÇALADILAR"

İl binasında ciddi bir kaos yaşandığını söyleyen Kurun, olaylar sırasında parti binasında üzücü görüntülerle karşılaştıklarını belirtti.

Kurun, "Arkadaşlarımızın darp edildiğini gördük. Genel Başkanımız Özgür Özel'in fotoğraflarının indirildiğini, üzerine basıldığını gördük. Hatta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'den hatıra olan fotoğrafının da yerlerde parçalandığını gördük. Bunlar çok üzücü olaylardı" diye konuştu.

Kurun, olayla ilgili şikâyetçi olacaklarını belirterek, "Sürecin takipçisi olacağız darp raporunu aldık. Takipçisi olacağız" dedi.

Kurun’un darp raporunda "Sağ omuzda 4 cm çaplı ekimoz" tespit edildiği ifade edildi.

BİR DE ÖZÜR DİLEDİ

Darp raporu alan bir diğer isim olan Simge Tokgöz de Utku Gümrükçü’nün kendisinden özür dilediğini söyledi. Ancak Tokgöz, bu özrü kabul etmediğini belirtti.

Tokgöz, "Utku Bey benden özür dilemiş. Daha önce de söylediğim gibi ben seçilmiş bir meclis üyesiyim. Atanmışları dikkate almıyorum. Özrünü de kabul etmiyorum. Yaşananlardan ötürü de çok büyük rahatsızlık duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Tokgöz’ün darp raporunda ise “Sol kol lateral yüz orta hatta, yaklaşık 8-9 cm uzunluğunda ve 0.1-0.2 cm kalınlığında, lateral medial hatta uzanan yüzeysel abrazyon (sıyrık/çizik) tipi yara izleri mevcuttur” ifadeleri yer aldı.