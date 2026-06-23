Fatih Altaylı Erdoğan'ın erken seçim yapabileceği tarihi açıkladı: Dikkat çeken 'Şimşek alameti'

Gazeteci Fatih Altaylı, erken seçim tartışmalarına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Altaylı, "Seçimin en önemli alameti Mehmet Şimşek’in görevden alınması olacaktır. Şimşek görevden alındıktan 6 ay sonra seçim olur" dedi.

Fatih Altaylı, kaleme aldığı son köşe yazısında son dönemde gündemde olan erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Kamuoyunda ve siyasi kulislerde erken seçim beklentisinin arttığını belirten Altaylı, mevcut koşulların iktidarın lehine görünmesine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim için acele etmeyeceğini savundu.

Altaylı, Erdoğan’ın siyasi şartları istediği zaman kendi lehine çevirebileceğini gördüğünü ve bu nedenle görev süresini sonuna kadar kullanmayı tercih edeceğini öne sürdü.

Seçim takvimine ilişkin tahminini de paylaşan Altaylı, “Kasım 2027’den önce bir seçim olmaz” görüşünü dile getirdi.

"MEHMET ŞİMŞEK GİDERSE..."

Ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görevden alınmasının bir seçim sürecinin habercisi olabileceğini savundu.

Erdoğan’a destek veren seçmen tabanında Şimşek’e yönelik eleştirilerin bulunduğunu öne süren Altaylı, böyle bir değişikliğin ardından yaklaşık altı ay içinde seçim kararı alınabileceği yönünde görüş bildirdi.

Fatih Altaylı'nın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Anladığım kadarı ile bugünlerde herkes bir erken seçim bekliyor.

Kimi görsem 'Üç aya seçim olur mu?' diye soruyor.

Dün de Türkiye’nin önemli araştırma şirketlerinden birinin patronu 'Fatih Bey, sanki seçime gidiyoruz gibi bir durum var' deyince 'Niye?' diye sordum.

'Tüm şartlar iktidarın lehine oluştu. İmamoğlu içerde. CHP darmadağın, partinin başına Kılıçdaroğlu’nu oturttular. AK Parti için bundan daha iyi bir ortam olamaz' dedi.

Güldüm.

'Olur olur' dedim.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan şartları istediği anda istediği gibi şekillendirebileceğini gördü. Zaten biliyordu ama umduğundan daha kolay olduğunu da gördü. O yüzden hiç acelesi yok. Süresini sonuna kadar kullanır, seçime de o zaman gider.' dedim.

'Niye, bugün çok uygun değil mi?' diye ısrar etti.

'Bugün seçim olsa İmamoğlu’nun adaylığını engelleyecek bir durum yok. Kesinleşmiş cezası yok. Tüm cezaları Yargıtay’da.' dedim.

'Doğru. Ama CHP paramparça. Bir daha bu kadar güçsüz bir CHP bulur mu!' dedi.

'CHP’yi canının istediği zaman parçalayabileceğini gördü. Kılıçdaroğlu ile CHP zaten toparlanamaz. CHP’nin daha iyiye değil daha kötüye gideceğini biliyor. Şu anda Özgür Özel 30, Kılıçdaroğlu 1 ise zaman içinde Kılıçdaroğlu biraz daha yükselir. Özgür Özel ise geriler. Bunun hesabını da en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapar' dedim.

'Peki ne zaman olur seçim?' diye sordu.

Bir şey bilmiyorum ama tahminime göre Kasım 2027’den önce bir seçim olmaz.

Erdoğan bir kez daha aday olmayı planlıyorsa da en geç Mehmet Uçum’un söylediği tarihte olur.

Ancak ben Erdoğan’ın seçimi 2027 sonbaharında yaptıracağını düşünüyorum.

Çünkü kış çıkışı yapılan seçimler AK Parti’ye yaramıyor.

Yaz çıkışı yapılan seçimler ise genelde AK Parti’nin daha doğrusu Erdoğan’ın zaferi ile sonuçlanıyor.

Seçimin en önemli alameti ise Mehmet Şimşek’in görevden alınması olacaktır.

Şimşek görevden alındıktan 6 ay sonra seçim olur.

Çünkü Erdoğan’ı destekleyen tabanda müthiş bir Şimşek karşıtlığı var.

Erdoğan’ın seçim müjdesi Şimşeksiz bir dönem olur."