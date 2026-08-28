İktidara yakın müteahhit Çebi: İmamoğlu'yla hiç çalışmadım önceden kalan 1.5 milyar dolarlık işi iptal ettik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki davanın 71. duruşmasında, "örgüte yardım ve finansal destek sağlamak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanık MAKYOL İnşaat'ın sahibi Adnan Çebi savunma yaptı.

'İMAMOĞLU DÖNEMİNDE 1.5 MİLYAR DOLARLIK İŞİ TASFİYE ETTİK'

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çebi, Makyol'un Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir iş almadığını söyledi. Çebi, "Hatta Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra, Kadir Topbaş döneminde alınan yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki 2 adet işi de Cumhurbaşkanlığı kamu sözleşmelerinin devir ve tasfiye kararnamesi hükümleri uyarınca doğan haklarımız doğrultusunda tasfiye ettik" dedi.

'KREŞ İÇİN ÖDENEN PARA HAYIR BÜTÇESİ İÇİN SEMBOLİK'

Çebi, hakkındaki suçlamalardan birinin Makyol tarafından yapılan kreş ödemelerinin örgütsel finansman amacı taşıdığı iddiası olduğunu belirtti. Kreşin yapımı için verdikleri 4 milyon 700 bin liranın hayır bütçeleri içinde sembolik olduğunu söyleyen Çebi, "Makyol İnşaat’ın kreşi yapan Asoy firması ile çalışmaya başlaması AKP'li Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Esenyurt Belediye Başkanlığı döneminde" dedi. Kreşin yapımını üstlenen Asoy İnşaat ile Makyol'un uzun yıllardır ticari ilişkisinin bulunduğunu aktaran Çebi, bu ilişkinin AKP'li belediye dönemine dayandığını vurguladı.