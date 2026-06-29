İktidar medyası Kılıçdaroğlu'nun belediye planını duyurdu: Butlan nizamı işleyecek

Mutlak butlanla CHP yönetimine gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmalara neden olan ihraç ve görevden alma kararlarının ardından yeni hedefinin belediyeler olduğu ortaya çıktı. İktidar medyası, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının parti yönetimi ağırlık kurduğu iddiasıyla kapsamlı bir yeniden yapılandırma operasyonu yapacağını yazdı.

Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerle genel merkez arasındaki yetki ve görev dağılımını değiştirerek butlan yönetiminin nizamını kuracak. Plana göre, kurumsal kararlarda belirleyici aktör haline geldiğini iddia edilen belediye başkanlarının parti içi çekişmelerden ve karar alma mekanizmalarından tamamen el çektirilecek.

İKTİDAR MEDYASI KILIÇDAROĞLU'NUN BELEDİYE PLANINI DUYURDU

Türkiye gazetesinin haberine göre, mahkeme kararıyla koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve butlan yönetimi, parti içinde geniş çaplı bir idari değişim sürecine geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Kılıçdaroğlu cephesi, belediye başkanlarının siyasi tartışmaların merkezinde yer alarak parti politikalarını domine etmesinin kurumsal işleyişte ciddi sorunlara yol açtığını savunuyor.

Butlan kurmayları, "Belediyelerin parti üzerindeki vesayeti kalkmalı" görüşünü açıkça dile getirirken vatandaşın bu isimleri sadece kentlerine hizmet etmesi için seçtiğini, hizmeti bırakıp parti içi siyasete müdahale etmelerinin doğru olmadığını söylüyor.

BUTLAN NİZAMI İŞLEYECEK

Yeni plan kapsamında kurulacak katı denetim mekanizmalarıyla, belediye yönetimi ile parti yönetimi arasındaki sınırlar çok daha keskin çizgilerle birbirinden ayrılacak ve başkanların siyasi ağırlığı doğrudan sınırlandırılacak.

Parti içindeki bu kurumsal operasyon sürerken, Özgür Özel liderliğindeki seçilmiş yönetim ise hukuki yollarla butlancılara karşılık vermeye hazırlanıyor.

Olağanüstü kurultayın toplanması amacıyla topladıkları 833 delege imzasını daha önce CHP Genel Merkezi'ne teslim eden fakat bu talepleri işleme alınmayan Özgür Özel cephesi, düğmeye bastı.

İmzaların yok sayılmasına karşı Özel yönetiminin Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurmaları bekleniyor. Seçilmiş yönetimin tarafında yer alan milletvekillerinden Süleyman Bülbül, mahkemeden resmi bir "çağrı heyeti" tayin edilmesini talep edeceklerini belirterek bu heyetin Genel Merkez'den imzaları bizzat isteyeceğini ve kurultayın takvimi konusunda nihai kararı vererek süreci yürüteceğini ifade etti.