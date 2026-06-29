Butlan kulislerinde ortalığı karıştıran sözler! "Mehmet Uçum planlandı süreç tıkır tıkır işliyor"

CHP’de kurultay ve “butlan” tartışmaları sürerken parti kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu belirtilen bir ismin, yargı sürecinin kendi lehlerine ilerlediğini savunduğu ve CHP Lideri Özgür Özel ekibinin bu süreçten sonuç alamayacağını öne sürdüğü aktarıldı. Aynı iddiada, sürecin ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından planlandığı da ileri sürüldü.

Nefes yazarı Deniz Zeyrek, CHP’de kurultay ve “butlan” tartışmaları sürerken dikkat çeken bir kulis bilgisini köşesine taşıdı. Zeyrek, güvendiği bir kaynağının, Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden bir kişinin sözlerini kendisine aktardığını yazdı.

Zeyrek’in aktardığına göre söz konusu kişi, yargı sürecinin kendi lehlerine ilerlediğini savundu. Bu kişinin, “Yargı tamamen arkamızda” dediği ve CHP Lideri Özgür Özel ekibinin süreçten sonuç alamayacağını ileri sürdüğü belirtildi.

"BÜTÜN KAPILAR YÜZLERİNE KAPANACAK"

Zeyrek’in yazısında yer verdiği aktarıma göre Kılıçdaroğlu ekibinden olduğu belirtilen isim, Özgür Özel ve ekibinin hiçbir girişimden sonuç alamayacağını öne sürdü. Aynı kişinin, sürecin ayrıntılarının Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum tarafından planlandığını iddia ettiği de aktarıldı.

Zeyrek'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Yargı tamamen arkamızda. Hepsinin (Özgür Özel ekibinin) haddini bildireceğiz (burada daha argo bir cümle kurdu ama ben size aktaramadığımdan ‘haddini bildireceğiz’ diye yazdım). Ağızlarıyla kuş tutsalar hiçbir şey elde edemeyecekler. Bütün kapılar yüzlerine kapanacak. Mehmet Uçum süreçte yaşanacak her detayı planlamış ve süreç tıkır tıkır işliyor.” Mehmet Uçum’un kendini “CHP’yi butlanlama” işine bu kadar çok vakfettiği iddiasını fazla iddialı bulsam da kaynağımın söz ettiği kişinin bu tür cümleler kurmasına şaşırmadım."