İki ilde alarm verildi: Denize girişler yasaklandı
Kırklareli ve Tekirdağ’da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişlere yasak getirildi.
Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle ilçedeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
Açıklamada, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetim yapacağı kaydedildi.
TEKİRDAĞ'DA DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün Saray'daki plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma ekipleri, bölgede denetimlerde bulunacak.