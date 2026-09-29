İki çocuk annesi iş yerinde katledildi: Eski eş dahil 2 gözaltı

Kütahya merkeze bağlı Pirler Mahallesi'nde hediyelik eşya dükkanı işleten Nalan Temelkıran, iş yerinde bıçaklı saldırıya uğradı.

Çok sayıda bıçak darbesi alan kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN İŞ YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İş yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde kanlar içinde kalan 2 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

51 yaşındaki Temelkıran’ın cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, katil zanlısının Salih Topsakal olduğunu belirledi.

Topsakal, Gaybiefendi Mahallesi’ndeki evinde eşi ve kızıyla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Topsakal ifadesi için emniyete götürüldü.

Nalan Temelkıran

ESKİ EŞ DE GÖZALTINA ALINDI

Nalan Temelkıran’ın eski eşi T.Y. de soruşturma kapsamında Adnan Menderes Caddesi’nde aracıyla seyir halindeyken durdurularak ifadesi için emniyete götürüldü.

Öldürülen Nalan Topsakal’ın oğlu ile katil zanlısı Salih Topsakal’ın kızının bir süre önce sevgili olduğu ve ayrıldıkları belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)