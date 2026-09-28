Cani kocası tarafından bıçaklanmıştı: 6 çocuk annesi kadın 23 gün sonra hayatını kaybetti!

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eşi Ömür Arık tarafından bıçaklanan 6 çocuk annesi Betül Arık, kaldırıldığı hastanede 23 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 50 yaşındaki kadın, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

23 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olay, 5 Eylül tarihinde Akyazı ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 çocuk annesi Betül Arık, cani eşi Ömür Arık tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Betül Arık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen tam 23 gün sonra hayatını kaybetti.

CANİ KOCA YAKALANIP TUTUKLANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırgan Ömür Arık, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanedeki yaşam savaşını kaybeden Betül Arık’ın cenazesi, Akyazı Yağcılar Mahallesi Camisi'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arık’ın naaşı, aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)