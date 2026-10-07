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İki çocuk akranını acımasızca dövüp yerde sürükledi: O anlar kamerada

Adana’da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğu tekme ve yumruklarla dövüp yerde sürükledi. Yaşananlar güvenli kamerasına yansıdı.

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Adana’da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Yere düşen çocuğu sürükleyen 2 çocuğun saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve öğrenci olduğu değerlendirilen 2 çocuk, tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı.

İki çocuk akranını acımasızca dövüp yerde sürükledi: O anlar kamerada - Resim : 1

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BAŞINA TEKMEYLE VURUP, YERDE SÜRÜKLEDİLER

Kendini korumaya çalışan M.E.D., aldığı darbelerle düştü. Diğer çocuklar, yerdeki M.E.D.’nin başına tekmeyle vurup, yerde sürükledi.

İki çocuk akranını acımasızca dövüp yerde sürükledi: O anlar kamerada - Resim : 3

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, çocuklar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

İki çocuk akranını acımasızca dövüp yerde sürükledi: O anlar kamerada - Resim : 4

İki çocuk akranını acımasızca dövüp yerde sürükledi: O anlar kamerada - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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