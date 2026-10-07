İki çocuk akranını acımasızca dövüp yerde sürükledi: O anlar kamerada
Adana’da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğu tekme ve yumruklarla dövüp yerde sürükledi. Yaşananlar güvenli kamerasına yansıdı.
Son Güncelleme:
Adana’da 2 çocuk, sokakta tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı. Yere düşen çocuğu sürükleyen 2 çocuğun saldırı anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen ve öğrenci olduğu değerlendirilen 2 çocuk, tartıştıkları M.E.D. isimli çocuğa tekme ve yumruklarla saldırdı.
BAŞINA TEKMEYLE VURUP, YERDE SÜRÜKLEDİLER
Kendini korumaya çalışan M.E.D., aldığı darbelerle düştü. Diğer çocuklar, yerdeki M.E.D.’nin başına tekmeyle vurup, yerde sürükledi.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlanırken, çocuklar olay yerinden kaçtı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi