Sınıfta dehşet! Zorbalığa uğradığını iddia eden öğrenci iki arkadaşını böyle bıçakladı

Filipinler'in Zamboanga kentindeki Cabaluay Ulusal Lisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırı okulda paniğe neden oldu. Polis, 11. sınıf öğrencisinin sınıf içerisinde iki arkadaşını bıçaklayarak yaraladığını açıkladı.

İlk belirlemelere göre olay, iki öğrencinin fiziksel olarak daha zayıf olduğu belirtilen şüpheliyi sınıfta darp etmesinin ardından yaşandı. Zamboanga Şehir Polisi Kriminal Soruşturma Birimi yetkilisi Binbaşı Chester Natividad, öğrencinin kağıda sarılı halde yanında taşıdığı küçük bir mutfak bıçağını çıkararak iki sınıf arkadaşını yaraladığını söyledi.

Yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren öğrenci okulun rehberlik servisine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZORBALIK VE UYUŞTURUCU İDDİASI

Polis ve mahalle yetkilileri, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin daha önce de aynı kişiler tarafından akran zorbalığına maruz kaldığını belirtti. İlk ifadelerde ayrıca yaralanan öğrencilerin şüpheliyi esrar kullanmaya zorladıkları yönünde iddialar bulunduğu aktarıldı.

Yetkililer, bu iddiaların doğruluğunu ve bıçağın okul kampüsüne nasıl sokulduğunu araştırıyor. Olaya karışan öğrencilerin tamamının 18 yaşından küçük olması nedeniyle kimlikleri açıklanmadı.

EĞİTİM BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Filipinler Eğitim Bakanlığı, Zamboanga Şehir Okullar Bölge Müdürlüğü'nün süreci yakından takip ettiğini ve öğrenciler ile okul topluluğuna psikososyal destek sağlanacağını duyurdu.

Bakanlık ayrıca kamuoyundan doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmamasını isteyerek soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi çağrısında bulundu.

BİR OKUL FACİASI DAHA SON ANDA ÖNLENDİ

Öte yandan ülkede benzer bir okul şiddeti olayı da son anda engellendi. Cavite bölgesindeki General Mariano Alvarez Teknik Lisesi'nde tehditte bulunduğu öne sürülen 10. sınıf öğrencisi güvenlik güçlerince tespit edilerek sosyal hizmetler biriminin gözetimine alındı.

Okul yönetimi tehdidin öğrenilmesinin ardından güvenlik protokollerini devreye sokarken, polis ve yerel yönetimle koordinasyon sağlandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Filipinler Ulusal Polisi, okullarda zorunlu çanta araması uygulanması yönündeki Eğitim Bakanlığı önerisine destek verdi.