Iğdırlı kadınlar tek tek toplayıp satıyor: Kanada'dan Hollanda'ya kadar sipariş yağıyor

Iğdır’da geçmişten günümüze nazara karşı koruyucu olduğuna inanılan gelenek, kadınların emeğiyle yaşatılmaya devam ediyor. Kırsal bölgelerde özenle toplanan ve el işçiliğiyle farklı görünümlere kavuşturulan bu ürünler, özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerden yoğun ilgi görüyor.

Özellikle ağustos ayının ortalarından itibaren taşlık ve yüksek kesimlerde yetişen üzerlik otları, sabahın erken saatlerinde kırsal alanlara çıkan kadınlar tarafından tek tek toplanıyor. Kuru otların arasında bulunan üzerliklerin toplanması oldukça zor ve yorucu bir çalışma gerektiriyor.

Toplanan ürünler kent merkezine taşındıktan sonra kadınların el emeğiyle farklı tasarımlara dönüştürülerek süsleniyor ve evlerde kullanılmak üzere alıcılarla buluşturuluyor.

Iğdır’ın kültürel mirasını sosyal medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaştıran edebiyat öğretmeni Nurcan Tuna, kentte uzun yıllardır sürdürülen üzerlik geleneğini farklı bir anlayışla yaşatmak için harekete geçti. Kırsal kesimde yaşayan kadınlardan temin ettiği üzerlikleri özgün fikirleriyle yeniden tasarlayan Tuna, gördüğü ilginin ardından arkadaşlarının da katkısıyla çalışmalarını daha kapsamlı hale getirdi.

"BUNA YENİ BİR SOLUK GETİRMEK İSTEDİM"

Tuna, bu çalışmaya başlangıçta yalnızca bir hobi olarak ve arkadaşına destek verme düşüncesiyle adım attığını söyledi. Zamanla büyüyen üretim sürecinin, bölgede yaşayan kadınlar açısından aile ekonomisine katkı sunan bir gelir kapısına dönüştüğünü ifade etti.

Tuna, üzerliğin genellikle taşlık alanlarda yetişen bir bitki olduğunu belirterek, "Köylü kadınlarımız bunları işleyerek satışa sunuyorlardı. Ben de buna yeni bir soluk getirmek istedim. Köylü kadınlarımızın topladığı üzerlikleri parasıyla alıyorum. Bana lazım olan kısmı özellikle tomurcukları. Onları alıp kendi yaratıcı düşüncemi de katarak bu özelliğe yeni bir nefes verdim” dedi.

"TASARIMLAR YAPARAK BUNLARI EKONOMİYE KAZANDIRDIM"

Tuna, “Tasarımlar yaparak bunları ekonomiye kazandırdım. Kültürümüze hem bir bakıma hizmet etmiş oldum hem de aile ekonomime katkı sağladım. Biz üç dört arkadaş şimdi bunları yaparak hem kültürümüze farklı bir özellik sunmuş olduk hem de kendi el harcamalarımızı, çocuklarımızın masraflarını karşılayarak eşlerimize yardımcı olmaya başladık” ifadelerini kullandı.

"KANADA, HOLLANDA, ALMANYA, BELÇİKA VE İSVİÇRE GİBİ ÜLKELERE GÖTÜRDÜLER"

Hazırladıkları ürünlere Iğdır dışından da ciddi bir ilgi olduğunu belirten Tuna, özellikle memleketlerinden uzakta yaşayan Iğdırlıların gösterdiği talebin kendilerini memnun ettiğini ifade etti. Yurt dışında yaşayan hemşehrilerinin de ürünleri yakından takip ettiğini ve sipariş verdiğini söyledi.

Tuna, “İlk başta çok sevindim. Şimdi o kadar fazla sipariş geliyor ki özellikle gurbetçilerimiz çok talep gösteriyor. İl içinden aldığım siparişleri bekletip, gurbetçilerimizin isteğini yerine getiriyorum. Bunları Kanada, Hollanda, Almanya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelere götürdüler” dedi.

"SİPARİŞLERE YETİŞEMEZ HALE GELDİK"

Çalışmanın oldukça yorucu olduğunu ancak gördükleri ilgiden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Tuna, “Şu anda yaptığımız işten 3-4 kadın arkadaşımız evine kazanç sağlamakta, çocuklarına fayda sağlamakta. Bu o kadar çok tutuldu ki biz siparişlere yetişemez hale geldik” diye konuştu.

NAZARDAN KORUNMAK İÇİN KULLANIYORLAR

Iğdır’da uzun yıllardır sürdürülen gelenek kapsamında evlerin duvarlarına ve kapı girişlerine asılan üzerlik, halk arasında nazara karşı korunma amacıyla tercih ediliyor. Kurutularak yakılan bitkinin ortaya çıkardığı dumanın da kötü enerjiyi uzaklaştırdığı ve kişiyi nazardan koruduğu yönünde bir inanış bulunuyor. (ANKA)