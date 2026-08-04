İpeğini kendisi üretiyor, kumaşını kendisi dokuyor: 17 yıldır tek başına aile mesleğini yaşatıyor

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşayan Özlem Demirtaş, ailesinden kalan dokumacılık geleneğini ipek böceği yetiştiriciliğiyle buluşturarak 17 yıldır yaşatıyor. BM 2026 En İyi Turizm Köyü adayı Eski Datça'daki atölye, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

46 yaşındaki iki çocuk annesi Demirtaş, Eski Datça Mahallesi'nde Hızırşah yolu üzerindeki 20 metrekarelik atölyesinde ipek böceğinden kumaşa uzanan üretim sürecinin her aşamasını tek başına yürütüyor.

KOZADAN İPLİĞE, İPLİKTEN KUMAŞA

Demirtaş her yıl belirli dönemlerde kooperatiften kuluçkadan çıkmış ipek böceklerini temin ediyor. Dut yapraklarıyla beslediği böceklerin ördüğü kozaları toplayıp kaynatarak yumuşatan Demirtaş, özel işlemlerden geçirdiği kozalardan iplik elde ediyor. Elde ettiği iplikleri geleneksel ahşap dokuma tezgahında işleyerek kumaşa dönüştürüyor.

Yılda yaklaşık 20 bin ipek böceği yetiştiren Demirtaş, hava koşullarının elverişli olduğu dönemlerde 5 ila 6 kilogram arasında iplik elde ediyor. Tamamen el emeğine dayanan bu süreç, Datça'da geleneksel dokumacılık kültürünün sürmesini sağlıyor.

Demirtaş dokuduğu kumaşlardan elbise, şal, fular, yastık kılıfı ve çeşitli ev tekstili ürünleri hazırlıyor. İpek kozalarını ise küpe, kolye ve dekoratif süs eşyalarına dönüştürerek ürün yelpazesini genişletiyor. Ürünlerini Datça'da farklı noktalarda ve internet üzerinden satışa sunuyor.

'DAHA ÇOK ÜRÜNLER ÇIKARIYORUZ'

İşini severek yaptığını belirten Özlem Demirtaş, mesleğini şu sözlerle anlattı:

"Ailem dokumacılık yapıyordu. Benim de dokumacılığa ve ipek böcekçiliğine çok büyük bir ilgim vardı. 2009 yılından beri ipek dokumacılığı yapıyorum. İpek böceklerimi kendim yetiştiriyor, kozalarımı elde ediyorum. Birçok işlemden geçirdikten sonra tezgahımda dokuyorum.

Dokuduğum kumaşlardan örtüler, yastık kılıfları, fularlar, elbiseler ve evlerde kullanabileceğiniz ürünler üretiyorum. Ayrıca kozalardan küpe, kolye ve farklı takılar ile süs eşyaları hazırlıyorum. Yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil; daha çok ürünler çıkarıyoruz" dedi.

(DHA)