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Halk TV Türkiye İflas eden tatlıcıya bir darbe daha: Antep fıstıklı eklerin içinden bakın ne çıktı

İflas eden tatlıcıya bir darbe daha: Antep fıstıklı eklerin içinden bakın ne çıktı

Nisan ayında iflas eden 400 şubelik ünlü tatlı zinciri Ekleristan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesine girdi. Şirketin "Antep fıstıklı" diye sattığı eklerin içinden Antep fıstığı yerine ay çekirdeği çıktı.

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Sena Çayan
Sena Çayan Derleyen
İflas eden tatlıcıya bir darbe daha: Antep fıstıklı eklerin içinden bakın ne çıktı
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Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubesiyle tanınan ve Nisan 2026'da iflas eden tatlı zinciri Ekleristan, bu kez Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine girdi. Zincirin "Antep fıstıklı" diye sattığı eklerlerin içinden ay çekirdeği çıktı.

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Bakanlığın 2 Temmuz 2026 tarihli denetimine göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren İflas Hal. Cevizden Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Ekleristan firmasına ait "Antep Fıstıklı Ekler" ürününde yapılan analizlerde ay çekirdeği tespit edildi. Ürünün parti/seri numarası 11.02.2026 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ürün, Bakanlığın "Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi" kategorisinde taklit veya tağşiş kapsamında listeye alındı.

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400 ŞUBELİK ZİNCİR NİSAN'DA İFLAS ETMİŞTİ

Ekleristan, kısa sürede Türkiye'nin en yaygın tatlı zincirlerinden biri haline gelmişti. Ancak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan Gıda, Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık şirketlerinin konkordato taleplerini reddederek 1 Nisan 2026 itibarıyla üç şirketin de iflasına hükmetmişti. Şirketlerin tasfiye süreci halen devam ediyor.

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Bakanlığın son tespiti, zincirin yalnızca mali değil, ürün kalitesi açısından da ciddi sorunlar yaşadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Güvenliği
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