Kavurma diye neler neler yedirmişler! O marka ifşa oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı denetim sonuçlarına göre bir kavurma markasında sakatat (kalp) ile tek tırnaklı eti tespit edildi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listeye göre, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Varnalı Kavurma markalı üründe yapılan analizlerde, sakatat (kalp) ile tek tırnaklı eti bulunduğu ortaya çıktı.

TEK TIRNAKLI ETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvar analizlerinde kullanılan "tek tırnaklı eti" ifadesi; at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlardan elde edilen eti kapsayan genel bir sınıflandırmayı ifade ediyor.

TÜKETİCİLERE UYARI

Uzmanlar, et ve et ürünleri satın alırken güvenilir markaların tercih edilmesi, etiket bilgilerinin dikkatle incelenmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş listelerinin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.