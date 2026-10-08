İflas eden santral 12 yıl sonra yeniden devlette: Borç 25 milyar lira

Konya Şeker (TORKU), Manisa’da bulunan 990 megavat kurulu güce sahip Soma B Termik Santrali'ni ve taşınmazlarını 2015 yılında 685,5 milyon dolara satın aldı. Özelleştirme sürecinin ardından santralin gelir-gider dengesi bozuldu ve işletme borç yüküyle karşı karşıya kaldı.

Santral, elektrik üretimi amacıyla kömür temin ettiği Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) faiziyle birlikte 20-25 milyar TL'yi aşkın borç biriktirdi. Şirketin ayrıca İmbat Madencilik'e de 1,3 milyar TL düzeyinde borcu bulunuyordu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile borcun ödenmesine yönelik yürütülen müzakerelerden sonuç çıkmayınca, alacaklı konumdaki kamu kuruluşu TKİ icra sürecini başlattı. İcra süreci işlerken Soma B Termik Santrali, “borca batık” olduğu gerekçesiyle 25 Eylül’de Konya Asliye Ticaret Mahkemesine iflas başvurusunda bulundu.

İLK İHALEDE ALICI ÇIKMADI, DEĞERİ 13,8 MİLYAR TL BELİRLENDİ

Mahkemenin atadığı bilirkişi heyeti, santral ve taşınmazları için KDV hariç 13,8 milyar TL değer tespit etti. Tesisin icradan satışı için ilk açık artırma 7 Eylül’de düzenlendi ancak bu ihaleye hiçbir teklif sunulmadı.

Sürecin ardından gözlerin çevrildiği ikinci açık artırma 30 Eylül’de başladı ve 7 Ekim Çarşamba günü tamamlandı.

ALICI ÇIKMAYINCA TKİ ALDI

Özel sektörden hiçbir alıcının teklif vermediği ikinci ihalede santrali, ana alacaklı durumundaki kamu kuruluşu TKİ devraldı. TKİ, tesise KDV hariç 6 milyar 946 milyon TL teklif vererek mülkiyeti aldı.

Satış sürecinin neticelenmesinin ardından açıklamada bulunan AKP Soma İlçe Başkanı Ali Sezer süreci şu sözlerle aktardı:

"Bu satış nihayetlendi. Teklif veren olmadı. Doğal olarak birinci alacaklı TKİ’ye kaldı. Bundan sonra TKİ ile yoluna devam edecek."

TKİ’nin söz konusu işletmeden faiziyle birlikte 20-25 milyar TL alacağı bulunuyordu. Kurumun verdiği 6 milyar 946 milyon TL'lik teklif tutarı bu alacaktan mahsup edilecek; geriye kalan borç miktarının ise Konya Şeker’den tahsil edilmesi gündeme gelecek. Böylece 2015 yılında özelleştirilen santral, 12 yıl sonra tekrar devlete geçmiş oldu.

SANTRALİN EÜAŞ'A DEVREDİLMESİ GÜNDEMDE

Enerji yönetimine yakın kaynaklar, satış bedeli üzerinden ayrıca yüzde 20 oranında KDV ödemesinin söz konusu olacağını belirtti.

Kaynaklar, TKİ’nin santral ve taşınmazları devralmasının ardından yeni bir organizasyon sürecinin başlayabileceğini ifade ederek, “Santral, işletilmek üzere EÜAŞ’ın yönetimine geçebilir” bilgisini paylaştı.