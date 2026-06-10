Kömürün gölgesinde 40 yıl: Afşin-Elbistan termik santral projesine yönelik tarihi duruşma yarın

Kahramanmaraş’ta 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşayan insanların sağlığına ve çevreye büyük zararlar vermesine rağmen kömürlü termik santrallerin kapasitesi genişletilmek isteniyor.

Afşin-Elbistan A ve B santrallerinin zaten sekiz ünitesi mevcut ve toplamda 2795 MW kapasiteyle büyük bir kirlilik yükü oluşturuyor. Bu iki santral, kuruluşlarından 2020 yılına kadar geçen sürede 17.500 kişinin erken ölümüne neden oldu.

ÇED KARARINA KARŞI DAVA AÇILDI

Afşin-Elbistan A kömürlü termik santraline 688 MW kapasiteye sahip iki ünite daha eklenmesi planlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 27 Aralık 2024’te yeni bir termik santral büyüklüğünde olan bu ek üniteler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararı verdi.

Kararın iptali için Elbistan, Nurhak ve Ekinözü Belediyeleri, Türk Tabipleri Birliği (TTB), TEMA Vakfı ve Greenpeace Türkiye bölge halkıyla birlikte dava açmıştı. Bilirkişi heyeti, Eylül 2025’te projenin kamu yararı taşımadığı sonucuna vardı. Şubat 2026’da sunulan ikinci bilirkişi raporu da projenin “uygun olmadığı” yönündeki değerlendirmeyi teyit etti.

KARAR TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKALARI AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI OLACAK

11 Haziran’da görülecek duruşmada, mahkeme kömüre dair tarihi bir karar verecek.

Afşin-Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkanat şöyle konuştu:

“Afşin-Elbistan halkı olarak onlarca yıldır kömürün yükünü taşıyoruz. Havamız, suyumuz, toprağımız kirlenirken; hastalıklar ve yaşam alanlarımız üzerindeki baskı her geçen yıl arttı. Bilirkişi raporlarının da açıkça ortaya koyduğu gibi bu proje kamu yararı taşımıyor. Bölgenin daha fazla kömürle değil; sağlıklı ve güvenli bir gelecekle anılmasını istiyoruz. Mahkemenin vereceği karar yalnızca Afşin-Elbistan için değil, Türkiye’nin enerji politikaları açısından da tarihi bir dönüm noktası olacak. Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir dönemde artık yeni kömür projelerinden vazgeçilmesi ve adil bir enerji geçişi için somut adımların atılması gerekiyor.”