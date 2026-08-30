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Halk TV Türkiye İETT otobüsü kazasında yaralanmıştı: Faciadan 2 gün sonra acı haber geldi

İETT otobüsü kazasında yaralanmıştı: Faciadan 2 gün sonra acı haber geldi

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen İETT otobüsü kazasında yaralanan 16 kişiden biri olan Fatna Hacer Yolcu, kurtarılamadı.

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İETT otobüsü kazasında yaralanmıştı: Faciadan 2 gün sonra acı haber geldi

İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Olayda ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ZEYTİNBURNU'NDA OTOBÜS KAZASI

Kaza, 28 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

İETT otobüsü kazasında yaralanmıştı: Faciadan 2 gün sonra acı haber geldi - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirlendi.

İETT otobüsü kazasında yaralanmıştı: Faciadan 2 gün sonra acı haber geldi - Resim : 2

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KAZADAN 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan yolcu Fatma Hacer Eroğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eroğlu kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İETT Otobüs İstanbul Kaza
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