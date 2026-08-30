İETT otobüsü kazasında yaralanmıştı: Faciadan 2 gün sonra acı haber geldi
İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen İETT otobüsü kazasında yaralanan 16 kişiden biri olan Fatna Hacer Yolcu, kurtarılamadı.
İstanbul Zeytinburnu'nda meydana gelen İETT otobüsü kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Olayda ağır yaralanan Fatma Hacer Eroğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ZEYTİNBURNU'NDA OTOBÜS KAZASI
Kaza, 28 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Bakırköy istikametine seyreden İETT otobüsü sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir sitenin bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı belirlendi.
KAZADAN 2 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan yolcu Fatma Hacer Eroğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eroğlu kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. (DHA)