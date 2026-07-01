İçişleri Bakanlığı'ndan İBB davası kararı! Tam da İmamoğlu'na sıra gelmeden önce



15.5 milyon vatandaşın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB davası bugün 60. oturumu ile devam ediyor. Davanın ilk duruşmasında son günlere girilirken İmamoğlu'nun savunmasının öncesinde İçişleri Bakanlığı davaya resmen taraf oldu.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASININ ÖNCESİNDE GELDİ

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgilere göre bakanlık, 30 Haziran 2026 tarihli ve “Temsil Yetkisi” konulu resmi yazıda Çağlayan Tek ve Adem Gazioğulları'nı dava için yetkilendirildiğini mahkemeye gönderdiği resmi yazıyla bildirdi.

Bakanlık tarafından alınan bu kararın tam da İBB davasının ilk duruşmasının son günlerinde, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının önceki günlerinde gelmesi dikkat çekti.

EKREM İMAMOĞLU'NA 'HAZIR MISIN' DİYE SORULDU

Mahkeme Başkanı duruşmayı 9 Temmuz perşembe günü bitirmeyi planlıyor. Savunmasını yapmayan isimler; Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, İnan Güney ve Ekrem İmamoğlu. Bu isimlerin savunmasının uzun sürmesi bekleniyor.

İBB davasında 58. gününde Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması bitmesinin ardından "Murat Ongun'un avukatlarının talebi vardı, savunmasını yarın yapacak" dedi. Ardından Tuncay Yılmaz'a sordu.

Yılmaz'ın, "Avukatım burada değil" demesinin üzerine Mahkeme Başkanı, İmamoğlu'na "Ekrem bey, hazır mısınız?" diye sordu. İmamoğlu, "Her zaman" yanıtını vermişti.