İBB davasında 58. gün! Gürkan Akgün'ün avukatları savunma yapacak
İBB davasında ilk duruşmanın 58. günü Silivri'de başlayacak. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunma yapması bekleniyor.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı davada, ilk duruşmanın 58. günü Silivri'de görülecek.
"DAVANIN MAĞDURU İSTANBUL"
Silivri'de 57. günde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yaptı. Gürkan Akgün, "Burada yargılanan halkçı belediyecilik anlayışıdır. Bu davanın mağduru 16 milyon İstanbulludur" dedi.
Örgüt iddialarını kesin bir dille reddeden Akgün, "Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hiçbir ayrıcalık beklemeden hakkımın, hukukumun korunmasını istiyorum. Onca zaman geçmesine rağmen; bıkmadan, usanmadan tek bir şey istiyorum: Adalet istiyorum" diye konuştu.
AVUKATLAR SAVUNMA YAPACAK
Duruşmanın 58. gününde Gürkan Akgün'ün avukatları savunma yapacak.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 58. gününde yaşananları anbean aktarıyor...