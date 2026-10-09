İçişleri Bakanı çetelerin kaçtığı ülkelere gidiyor: 714 kişi iade edildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan’da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Çiftçi daha önce Bulgaristan'a, Gürcistan'a başlayan ziyaretlerin Atina ziyaretiyle devam ettiğini söyleyerek, “İnşallah önümüzdeki günlerde de Almanya'yla, İtalya'yla bu programlarımız, ziyaretlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Ziyaretlerde organize suçlarla, terörle ve siber suçlarla mücadele ile düzensiz göç konularının kapsamlı şekilde ele alındığını aktaran Çiftçi, Türkiye’nin suç örgütleriyle mücadelede uluslararası iş birliğini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

625 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE BİN 741 OPERASYON

Türkiye’de yürütülen operasyonlara ilişkin verileri paylaşan Çiftçi, bu yılın ilk 9 ayında 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Çiftçi, bu operasyonlarla çok sayıda suç örgütünün çökertildiğini, bunlardan 22’sinin uluslararası bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Yeni nesil organize suç örgütlerinin üyelerinin operasyonların ardından yurt dışına kaçabildiğine dikkati çeken Çiftçi, bu kişilerin yurt dışında da takip edildiğini söyledi.

Çiftçi, yurt dışı ziyaretlerinin amacını, suç örgütü üyelerine başka ülkelerde hareket alanı bırakmamak, izlerini sürmek ve Türkiye’ye iadelerini sağlayarak yargılanmalarının önünü açmak olarak açıkladı. Güvenlik diplomasisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

714 KİŞİNİN TÜRKİYE’YE İADESİ SAĞLANDI

Türkiye’de suç işledikten sonra yurt dışına kaçan kişilerin iadesi konusunun da görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Çiftçi, bu yılın ilk 9 ayında 714 kişinin Türkiye’ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Çiftçi, aynı dönemde 969 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını belirterek, bu kişilerin yakalanması ve Türkiye’ye getirilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

“Suçluların iadesiyle ilgili, Türkiye’de suç işleyip de yurt dışına kaçan kişilerin iadeleriyle ilgili de görüştük. Nitekim bu sene içerisinde, ilk 9 aylık süre içerisinde, Türkiye’de suç işleyip de yurt dışına kaçmış olan suçlulardan 714 kişinin ülkemize iadesini de sağladık. Bu ziyaretler o manada da son derece önemli ve kıymetli. Ben bundan sonra iadelerin daha da artacağını düşünüyorum”

ÜÇLÜ MEKANİZMANIN DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI KASIMDA TÜRKİYE’DE YAPILACAK: GÜVENLİK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞILABİLİR

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan arasında 2023 yılında oluşturulan üçlü mekanizmaya değinen Bakan Çiftçi, düzensiz göç ve geri itmelere ilişkin büyük ilerleme kat edildiğini savunarak dördüncü toplantının Kasım ayında Türkiye'de olacağını duyurdu.

Üçlü mekanizmanın yeni bir boyut kazanması yönünde teklif sunduğunu kaydeden Bakan Çiftçi, "Ben bugün bu üçlü mekanizmanın güvenlik ve kolluk alanında iş birliğine de dönüşmesi konusunda bir teklifte bulundum. İnşallah önümüzdeki ay Yunanistanlı bakanlarla, Bulgaristanlı mevkidaşımla üçlü mekanizma çerçevesinde bir görüşme gerçekleştireceğiz” dedi.

Tüm bu çalışmalardaki amaçlarını ortaya koyan Bakan Çiftçi, organize suç örgütü üyelerine yönelik kararlılıklarını belirterek, “Yeni nesil suç örgütleri veya organize suç çetelerinin üyeleri Türkiye’de suç işledikten sonra nereye kaçarlarsa kaçsınlar, dünyanın hangi ülkesine giderlerse gitsinler, İçişleri Bakanlığı olarak peşlerini bırakmamakta kararlıyız” sözlerini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Yunanistan’ın da Türkiye’de suç işleyip Yunanistan’a sığınan suç örgütü üyeleriyle sorun yaşadığını söyleyerek, “Onların da Türkiye’de suç işleyip Yunanistan’a sığınan yeni nesil suç örgütleriyle, organize suç çetelerinin üyeleriyle başı dertte. Onlar da burada aynı mücadeleyi vermek istiyorlar. Dolayısıyla problem ortak. Zaten suçlu her yerde suçlu. Gittiği yerde de rahat durmuyor. Onun için onlar da bu konuda iş birliğine oldukça açıklar, sıcak bakıyorlar. İş birliğini geliştirmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

"BU ZİYARETLERE SINIR ÖTESİ KAPAN HARЕKATI ADINI VERİYORUZ"

Gerçekleştirilen ziyaretlere sınır ötesi kapan harekatı adını verdiklerini aktaran Bakan Çiftçi, “Artık sınır aşan suçlular diye bir tabir var. Biz de gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlere sınır ötesi kapan harekatı adını veriyoruz. Çünkü suçlular sadece ulusal sınırlar içerisinde suç işleyip orada yakalanmıyor, orada adalete teslim edilmiyor. Sıkıştıklarında, söylediğim gibi, yurt dışına kaçıyorlar. Yine gittikleri yerlerde de faaliyetlerine, örgütü yönetmeye ve eylemlerine devam ediyorlar” dedi.

"969 KİŞİYE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI"

İadelerin sağlanması açısından ziyaretlerin önemine değinen Bakan Çiftçi, iade ve kırmızı bülten rakamlarını paylaşarak, "İadelerinin sağlanabilmesi için bu ziyaretler kıymetli ve değerli. Söylediğim gibi, Türkiye’de suç işleyenlerden 714 kişinin iadesini sağladık. Önümüzdeki günlerde, bu sene 969 kişiyle ilgili yine kırmızı bülten çıkarmışız. Onların da peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını bu çalışmaların faydasına dair değerlendirmesiyle tamamlayan Bakan Çiftçi, "Bu tür ziyaretlerle bu sayıyı daha da artırma, suç işleyenleri Türkiye’ye getirme ve onları adalete teslim etme noktasında bu çalışmalar faydalı olacaktır" diye konuştu. (DHA)