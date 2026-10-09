İstanbul'da "Arap Emrah" çetesine operasyon! 34 kişiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yeni nesil suç örgütlerine yönelik soruşturmasında, "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever’in liderliğinde olduğu öne sürülen silahlı suç örgütü hedef alındı. İstanbul’un yanı sıra 7 ilde daha düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 34 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 38 sosyal medya hesabı için erişim engeli talep edildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olabileceği değerlendirilen toplam 52 şüpheli belirlendi. Bu kişilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 4'ünün ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Hakkında yakalama işlemi planlanan 47 şüpheli için 9 Ekim 2026'da düğmeye basıldı. İstanbul merkezli operasyon; Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'a uzandı.

Sekiz ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında belirlenen şüphelilere yönelik operasyonun ilk aşamasında çok sayıda kişi emniyet birimlerince gözaltına alınmış oldu.

ADRESLERDEN SİLAH VE 272 BİN TL ÇIKTI

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve nakit para ele geçirildi. Aramalarda bulunanlar şöyle sıralandı:

3 adet ruhsatsız tabanca

1 adet pompalı tüfek

Farklı çaplarda çok sayıda fişek

272 bin TL nakit para

Ele geçirilen silah, mühimmat ve paraya ilişkin soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü bildirildi.

38 SOSYAL MEDYA HESABI İÇİN ERİŞİM ENGELİ

Soruşturmada yalnızca şüphelilerin fiziki bağlantıları değil, sosyal medya hesapları da mercek altına alındı. Suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 38 farklı hesabın erişime engellenmesi amacıyla ilgili mercilere başvuruda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

34 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin listesinde şu isimler yer aldı:

Abdulkerim B.

Ağa A.

Ahmet Varol E.

Ali Eren G.

Ali G.

Atakan S.

Babacan B.

Barış S.

Berkand T.

Canpolat İ.

Celal Ç.

Davut K.

Doğukan A.

Fatih S.

Furkan Ö.

Furkan U.

Halil İbrahim T.

İbrahim A.

Kadir K.

Mikail T.

Muhammet A.

Muhammet Emir B.

Ozan E.

Özgün Y.

Serkan T.

Talip A.

Ufuk A.

Umut Can A.

Umut Ç.

Veysel A.

Yoldaş G.

Yusuf Ç.

İbrahim Enfal A.

Murat K.

Listede yer alan Ahmet Varol E. ile Muhammet Emir B'nin adli süreçteki çocuklar olduğu belirtildi.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. Şüpheliler hakkındaki suçlamalar ve adli sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin ayrıntıların soruşturma kapsamında netleşmesi bekleniyor.