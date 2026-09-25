Telegram'da Daltonlar Ticaret grubu: Okul kurşunlama 300 bin lira

Yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil örgütlenme yeri sokaklar değil mesajlaşma uygulamaları. Daltonlar çetesinin Telegram üzerinden kurduğu grubun mesajları deşifre oldu. "Daltonlar Ticaret" isimli grupta birini öldürmenin, yaralamanın hatta okul kurşunlamanın bile fiyatı var.

Telegram'da açılan gruplar aracılığıyla uyuşturucu, fuhuş, kumar ve pedofili ticareti yapılırken tetikçi de tutulduğu tespit edildi. Daltonlar çetesinin açtığı Daltonlar Ticaret kanalında kurşunlama, infaz, yaralama, soygun, molotof saldırısı gibi pek çok suçun para karşılığı yaptırılabildiği görüldü.

MERSİN'DE OKUL BASACAK VAR MI?

Mesajların içeriğinde insan öldürmenin ve yaralamanın adeta borsası var. Bir kişinin öldürülmesine 2 milyon lira fiyat biçilirken esnafın emeğine çökmek için mekan kurşunlamanın fiyatı 150 bin lira olarak yazıldı. Okul saldırısında 300 bin TL istenen grupta bir başka kişinin de "Mersin'de okul basacak var mı?" yazdığı ve ona yanıt verildiği de kayda geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi ve Siber Güvenlik Başkanlığı Telegram gruplarını yakın takibe alıp suçun önlenmesi için gerekli çalışmalarını sürdürüyor.