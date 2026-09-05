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İçerik üreten memura yasak kararı iktidarı beklemediği yerden sıkıştırdı

Cumhurbaşkanlığı'nın dijital içerik üreten memura yasak kararı, uygulamanın kendisine tepkilerle sınırlı kalmazken iktidarı beklemediği yerden sıkıştırdı. DMS Başkanı Tuncay Cengiz, asıl meselenin memuru ek gelire iten sebepler olduğunu söyledi.

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İçerik üreten memura yasak kararı iktidarı beklemediği yerden sıkıştırdı
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Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, YÖK'e gönderdiği yazıda web sitesi, uygulama veya YouTube gibi platformlardan gelir elde eden devlet memurlarının 657 sayılı kanunun "ticaret yasağı" maddesi kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Devlet Memurları Sendikası (DMS) Genel Başkanı Tuncay Cengiz ise mesai dışındaki sosyal medyada içerik üretiminin tamamen yasaklanmasının doğru olmadığını vurgulayarak, artan hayat pahalılığı karşında maaşla geçinemeyen memurların ek gelir aramak zorunda bırakıldığını ifade etti.

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Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28. maddesinde yer alan "ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağını" anımsatarak memurların dijital platformlardan kazanç elde etmesinin mevzuata aykırı olduğunu iletti.

İçerik üreten memura yasak kararı iktidarı beklemediği yerden sıkıştırdı - Resim : 1

Cumhuriyet'ten Taylan Gülkanat'ın haberine göre, söz konusu kararı değerlendiren Tuncay Cengiz, kamu kaynaklarının kişisel menfaate dönüştürülmesine karşı olduklarını ancak mesai saatleri dışında, kamu göreviyle bağı bulunmayan üretimin yasaklanmasının günümüz dünyasıyla uyuşmadığını aktardı.

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Cengiz, memurların dijital platformlarda veya yazılımlarda yer alma çabasının arkasında lüks arzusu değil, hayat pahalılığı karşında geçinme mücadelesi söyledi.

İçerik üreten memura yasak kararı iktidarı beklemediği yerden sıkıştırdı - Resim : 3

Memurların içinde bulunduğu durumu eleştiren Cengiz, "Biz memurun ikinci bir iş yapmak zorunda kalmasını istemiyoruz. Biz, memurun aldığı maaşla insanca yaşayabilmesini istiyoruz" dedi.

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Devlet Memurları Kanunu’nun dijital çağın koşullarına göre revize edilmesi çağrısında bulunan Cengiz, memura sadece "üretme" demek yerine, dijital alandaki üretimin sınırlarının açıkça çizilmesi ve asıl olarak memuru ek gelir aramaya iten sebeplerin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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