Memurlar dikkat! YouTube ve internetten para kazanmaya 657 engeli

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, devlet memurlarının YouTube, internet sitesi, sosyal medya ve mobil uygulama faaliyetlerinden elde ettiği gelirle ilgili YÖK'e dikkat çeken bir görüş gönderdi. Söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazançların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ticaret yasağı kapsamında değerlendirilebileceği bildirildi.

Devlet memurlarının internet üzerinden gelir elde etmesine ilişkin tartışmalara resmi görüşle açıklık getirildi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gönderilen yazıda, memurların içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlardaki faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Görüş, son yıllarda giderek yaygınlaşan internet haberciliği, sosyal medya içerik üreticiliği, video platformları ve mobil uygulama geliştirme faaliyetlerinin memurlar açısından hukuki durumunu gündeme taşıdı.

YOUTUBE GELİRİ TİCARET YASAĞI KAPSAMINA GİREBİLECEK

Gazeteci Edip Üzen'in sosyal medya paylaşımına göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin değerlendirmesi, YÖK'ün 17 Haziran 2026 tarihli görüş talebi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 20 Ağustos 2026 tarihli cevabi yazısı doğrultusunda hazırlandı.

Yazıda, devlet memurlarının içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlarda yürüttükleri faaliyetler sonucunda elde ettikleri gelirin, 657 sayılı Kanun'un 28. maddesinde düzenlenen yasaklar kapsamında olduğu değerlendirildi.

Bu yaklaşım, memurların yalnızca klasik anlamdaki ticari işletme faaliyetlerini değil, internet üzerinden gelir sağlayan bazı bireysel faaliyetlerini de kapsayabilecek bir değerlendirme ortaya koyuyor.

GELİR ELDE EDİLMESE BİLE DİSİPLİN BOYUTU GÜNDEME GELEBİLİYOR

Dikkat çeken bir diğer nokta ise internet sitesinin doğrudan gelir getirip getirmemesi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın değerlendirmelerine göre, kazanç elde etme amacı bulunmasa dahi kazanç sağlama potansiyeli bulunan bir web sitesi üzerinden internet haberciliği yapılması, belirli koşullarda memur açısından ticari faaliyet olarak değerlendirilebiliyor.

Bu nedenle konu yalnızca mevcut gelir miktarı üzerinden değil, yapılan faaliyetin niteliği ve gelir elde etme potansiyeli üzerinden de ele alınabiliyor.

UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİ DE KAPSAMDA

Yeni değerlendirmede yalnızca YouTube içerik üreticileri bulunmuyor. Mobil uygulama geliştiren devlet memurları da kapsamda değerlendiriliyor.

Bunun yanında web sitesi işleten, internet üzerinden içerik üreten veya çeşitli dijital platformlarda düzenli faaliyet yürüten memurların elde ettiği gelirlerin de 657 sayılı Kanun'un ticaret yasağı hükümleri açısından incelenebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın görüşü doğrultusunda söz konusu faaliyetlerin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesi kapsamında ticari kazanç olarak değerlendirilebildiğine dikkat çekti.

Düzenlemenin dikkat çeken yönlerinden biri de gelir vergisi mevzuatındaki istisnalar ile memuriyet mevzuatının birbirinden ayrı değerlendirilmesi.

Söz konusu dijital faaliyetlerden elde edilen kazançların, şartların sağlanması halinde Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20/B maddesinde düzenlenen istisnadan yararlanabilmesi mümkün olabiliyor. Ancak bu durum, faaliyetin 657 sayılı Kanun açısından serbest olduğu anlamına gelmiyor.

Başka bir ifadeyle, bir gelirin vergi mevzuatı bakımından istisnaya tabi olması, devlet memurunun aynı faaliyeti memuriyet mevzuatı açısından herhangi bir sınırlama olmadan yürütebileceği anlamına gelmeyebilir.

RESMİ YAZIYLA YÖK'E BİLDİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından YÖK Başkanlığı'na gönderilen yazı, Genel Sekreter adına Personel ve Prensipler Genel Müdür Vekili Ali Yavuz Birincioğlu tarafından imzalandı.

Yazıda yapılan değerlendirmeye göre, içerik üreticiliği, uygulama geliştiriciliği ve YouTube gibi platformlardaki faaliyetlerden elde edilen gelirlerin 657 sayılı Kanun'un 28. maddesinde yer alan yasaklar kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.