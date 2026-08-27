İBB'den 100 yeni metro aracı! İBB Başkanvekili duyurdu: 272 yeni metro aracı da yolda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi raylı sistemlerde yolcu kapasitesini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla filosuna 100 yeni metro aracı kazandırdı. Yeni araçların ilk seti, Metro İstanbul'un Dudullu'daki Behiç Erkin Yerleşkesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

"Kadıköy-Sabiha Gökçen ve Pendik-Sabiha Gökçen Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 100 Adet Metro Aracı Temini ve İşletmeye Alma" programına İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı. Programda, satın alınan 100 yeni metro aracının özellikle Anadolu Yakası'ndaki raylı ulaşım hizmetlerine katkı sağlaması hedeflendiği belirtildi.

Yeni araçların Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı ile Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hatlarında hizmet vermesi planlanıyor. Filoya dahil edilecek araçların, yoğun kullanılan bu güzergahlarda sefer kapasitesinin artırılmasına ve yolcuların daha konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasına katkıda bulunması bekleniyor.

Törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise metro yatırımlarının yalnızca mevcut araçların yenilenmesiyle sınırlı kalmayacağını açıkladı. Aslan, "272 yeni metro aracının alım sürecini de başlattık" diyerek önümüzdeki dönemde raylı sistem filosunun daha da genişletileceği mesajını verdi.

İBB'nin yeni metro araçlarını devreye almasıyla birlikte İstanbul'un raylı ulaşım sisteminde araç sayısının artırılması ve özellikle yoğun hatlarda ulaşım hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yeni yatırımların, artan yolcu talebine karşı metro sisteminin kapasitesini desteklemesi hedefleniyor. (ANKA)