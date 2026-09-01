İBB zabıtasının yıl dönümü kutlamasında gerilim: Karanfil dağıtımına polis engeli kameralarda

İstanbul'da Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen program, Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki resmi törenle başladı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Metin Alper, daire başkan yardımcıları Nazan Başalle ve Hakan Aplak ile zabıta müdürleri ve personel katıldı. Program kapsamında anıta çelenk sunulurken protokol konuşmaları da gerçekleştirildi.

Törenin ardından İBB zabıta yöneticileri, İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları selamlamak, günün anısına karanfil dağıtmak üzere cadde girişine yöneldi. Ancak yaklaşık 10 kişilik zabıta ekibinin önü emniyet personeli tarafından kesildi.

"İSTİKLAL CADDESİ'NDE YÜRÜYEMEYECEK MİYİM?"

Polis komiserinin geçişe izin verilmeyeceğini bildirmesi üzerine İBB Zabıta Daire Başkanı Metin Alper ile polis arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olay sırasında yaşananlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Alper, müdahaleye tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak İstiklal Caddesi'nde yürüyemeyecek miyim?" diye sordu.

Polis görevlisi ise geçişe izin verilmemesinin kaymakamlık kararı doğrultusunda olduğunu belirtti. Bunun üzerine Alper, zabıta ekiplerinin İstiklal Caddesi'nde görev ve denetim yetkisinin bulunduğunu hatırlattı.

"Resmi üniformamızla denetim de mi yapamayacağız?" diye soran Alper, törenin sona erdiğini ve kendilerinin artık vatandaş olarak caddede yürümek istediklerini ifade etti.

Polis komiserinin engelleme yönündeki tutumunu sürdürmesi üzerine Alper, "Kıymetli meslektaşım, tören bitti. Ben şu anda yürümek istiyorum" diyerek beraberindeki zabıta personeliyle birlikte İstiklal Caddesi'ne girdi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından İBB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü kapsamında 39 ilçe belediyesinin zabıta teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilecek programın Beyoğlu Kaymakamlığı'na bildirildiği belirtildi.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki çelenk sunma töreni ve protokol konuşmalarının ardından İBB Zabıta Dairesi Başkanı Metin Alper, zabıta müdürleri ve yaklaşık 10 personelden oluşan ekibin esnaf ve vatandaşları selamlamak ve karanfil dağıtmak amacıyla İstiklal Caddesi girişine yöneldiği kaydedildi.

Açıklamada, zabıta personelinin üniformalı ve görev sahası içerisinde bulunmasına rağmen emniyet personeli tarafından durdurulduğu, bu nedenle vatandaş ve esnafla buluşulmasına ve karanfil dağıtılmasına izin verilmediği ifade edildi.

İBB Zabıta Daire Başkanlığı, müdahale nedeniyle 200. kuruluş yıl dönümü kapsamında vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasını amaçlayan etkinliğin planlandığı şekilde sürdürülemediğini bildirdi.