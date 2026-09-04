İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın acı günü! Cenaze programı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan'ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Vefatın ardından cenaze programı da belli oldu.

Muharrem Aslan için bugün ikindi vaktinde İstanbul'daki Garip Dede Cemevi'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek. Törenin ardından naaşı, memleketi Sivas'a götürülecek. Muharrem Aslan'ın cenazesi Sivas'ta toprağa verilecek.

Nuri Aslan'ın, babasının vefatı nedeniyle düzenlenecek taziyeleri Florya Sosyal Tesisleri'nde kabul edeceği bildirildi. Taziye ziyaretlerinin bugün saat 17.00'ye kadar yapılabileceği belirtildi.

İBB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İBB'nin mesajında, merhum Muharrem Aslan için rahmet, Aslan ailesi ve yakınları için ise sabır ve başsağlığı dileklerine yer verildi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sayın Nuri Aslan'ın kıymetli babası Muharrem Aslan vefat etmiştir. Sayın Nuri Aslan bugün ikindi namazına dek İBB Florya Sosyal Tesisleri'nde taziyeleri kabul edecektir. Merhumun cenazesi 4 Eylül saat 17.00'de Garip Dede Cemevi'nde kaldırılarak memlekete Sivas'a götürülecek. Merhum Muharrem Aslan'a Allah'tan rahmet; Aslan ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz."