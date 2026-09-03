AKP Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in acı günü: Kızı Fatma Zehra Önen hayatını kaybetti

AKP Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen, kızının vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bir süredir hastanede tedavi gören Fatma Zehra Önen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatma Zehra Önen'in vefat haberi, siyaset camiasında da üzüntüyle karşılandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başta olmak üzere hükümet ve AKP yönetiminden çok sayıda isim başsağlığı mesajı paylaştı.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

Edinilen bilgilere göre Fatma Zehra Önen'in cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Cenaze törenine aile yakınlarının yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yayımladığı mesajda Fatma Zehra Önen'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Abdülkadir Emin Önen ve ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Önen ailesinin acısını paylaştı ve merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise mesajında Fatma Zehra Önen için rahmet temennisinde bulunurken, Abdülkadir Emin Önen ile Önen ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Fatma Zehra Önen'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirterek Önen ailesine sabır diledi.

Siyaset dünyasından gelen mesajlarda ortak temenni, Fatma Zehra Önen'in yakınlarına başsağlığı ve sabır dilemek oldu.