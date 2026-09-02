AKP'nin acı günü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden AKP Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi için başsağlığı mesajı paylaştı.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da tedavi gören Çiftçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftçi'nin vefatı, AKP teşkilatında üzüntüyle karşılandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çiftçi'nin ölümünü üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesine, yakınlarına ve parti teşkilatına başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan mesajında, "AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AKP Kadın Kolları tarafından yayımlanan mesajda da Çiftçi'nin vefatından duyulan üzüntü ifade edildi. Mesajda Çiftçi'nin ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatına başsağlığı dilekleri iletildi.

İsmet Zeynep Çiftçi'nin cenaze namazının Şanlıurfa'daki Yusuf Paşa Camii'nde kılınacağı bildirildi. Çiftçi, cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.