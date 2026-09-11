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Halk TV Türkiye Husiler'in saldırısının ardından Hakan Fidan'dan mevkidaşına telefon

Husiler'in saldırısının ardından Hakan Fidan'dan mevkidaşına telefon

Husilerin saldırılarının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Husiler'in saldırısının ardından Hakan Fidan'dan mevkidaşına telefon

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki çeşitli noktalara düzenlediği saldırıların ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma Anlaşması yeniden gündeme geldi.

Gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik temaslarda bulundu.

FİDAN'DAN SUUDİ ARABİSTANLI MEVKİDAŞINA TELEFON

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Saud ile 11 Eylül'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken temasın, Husilerin bölgedeki saldırılarının tırmandığı bir döneme denk gelmesi öne çıktı.

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HUSİLERİN SUUDİ ARABİSTAN SALDIRILARI

Husiler; Aramco petrol tesisleri, Abha Uluslararası Havalimanı ve Kral Halid Hava Üssü dâhil olmak üzere Suudi Arabistan'ın güney bölgelerindeki kritik altyapı tesislerine insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle kapsamlı bir saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

En az 73 kişinin yaralandığı bildirilen saldırıların ardından Türkiye, yayımladığı mesajla saldırıları kınadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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