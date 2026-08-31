Hırsızlık için girdikleri binada ceset buldular!

Bahçelievler’de 2 kişi, hırsızlık için girdikleri binada, hareketsiz halde yatan bir erkek cesediyle karşılaştılar.

Olay, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 22.35 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan kullanılmayan bir binada yaşandı. İddiaya göre, inşaatı tamamlandığı halde yandaki boş arsanın sahibiyle anlaşmazlık yaşayan bina sahibi mahkemelik oldu. Yandaki arsanın sınırını ihlal ettiği belirlenen binanın yapımı mahkeme tarafından durduruldu. Binanın uzun süredir boş olduğu öğrenildi.

ASANSÖR BOŞLUĞUNDA CESET BULDULAR

Hırsızlık için binaya giren A.E., asansör boşluğunda biriken suyun içerisinde yüzüstü ve hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

Durumu arkadaşı İ.A.’ya anlatan A.E., ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAATLER SÜRDÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, asansör boşluğundaki kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cesedin çıkarılması sırasında vücut bütünlüğünün korunması amacıyla, boşlukta biriken su öncelikle itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tahliye edildi. Suyun boşaltılmasının ardından ceset, saatler süren çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ile Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin tamamlanmasının ardından ceset, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.

Cesedi bulan A.E. ve arkadaşı İ.A. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

"BU BİNADA UZUN ZAMANDIR PROBLEMLER YAŞANIYOR"

Olayın yaşandığı sokakta oturan Gülay Gündüz, "Gece saat 23.00'te polisler geldi. Saat 02.30'a kadar ekipler tarafından çalışma yapıldı. Bodrum katında su birikintisi varmış. Onu boşalttılar, ardından ceset çıkarıldı. Bu binada uzun zamandır problemler yaşanıyor. Bir dönem kimsesizler gelip burada barındı. Ne kimse gelip oturabiliyor ne de yıkımı yapılıyor binanın. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için çözüm bulunması lazım. Sıkıntılar devam eder, bina bu şekilde durduğu sürece. Kim yardımcı olacaksa kimin yetkisi varsa buna bir çözüm bulunması lazım" ifadelerini kullandı. (DHA)