Bakım sırasında fark edildi! Uçağın iniş takımında ceset çıktı

Japonya’dan Malezya’ya ulaşan bir yolcu uçağında ortaya çıkan korkunç manzara, havalimanı güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Tokyo’dan kalkan uçak, 27 Ağustos sabahı Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı Terminal 2’ye indikten kısa süre sonra bakıma alındı. Uçağın iniş takımını kontrol eden teknik ekip, bölümden gelen yoğun kötü kokunun ardından yaptığı incelemede bir cesetle karşılaştı.

Malezya basınında yer alan ve polis açıklamalarına dayandırılan bilgilere göre uçak yaklaşık 06.30'da Kuala Lumpur'a ulaştı. Yaklaşık 25 dakika sonra, uçağın tekerleklerin bulunduğu bölümü üzerinde çalışan mühendislik personeli şüpheli kokuyu fark etti. Sağ taraftaki iniş takımı yuvasının açılmasıyla yüzüstü yatan bir erkek cesedi bulundu ve durum havalimanı polis merkezine bildirildi.

KİMLİĞİ BULUNAMADI

Malezya Kraliyet Polisi'ne bağlı adli ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinde cesedin 17 ila 25 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirildi. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmadı.

Polis, cesedin olay sırasında çürümeye başlamış durumda olduğunu ve ölümün üzerinden 72 saatten fazla zaman geçmiş olabileceğini açıkladı. İlk bulgularda vücutta belirgin bir yaralanma tespit edilmedi. Ceset, kimlik ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Serdang Hastanesi'ne bağlı adli tıp birimine gönderildi. Soruşturma şu aşamada ani ölüm vakası olarak yürütülüyor.

UÇAĞA NEREDEN BİNDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri, genç erkeğin uçağın iniş takımı bölümüne nasıl girdiği. Malezya makamları henüz kişinin uçağa hangi noktada ve ne zaman eriştiğini açıklamadı. Cesedin 72 saatten uzun süredir hayatını kaybetmiş olabileceği yönündeki değerlendirme ise kişinin yalnızca Tokyo-Kuala Lumpur arasındaki son uçuşta değil, daha önceki bir uçuşta da uçağın içine girmiş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak bu ihtimal henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Olayın ardından polis ve adli ekipler, hem cesedin kimliğini hem de uçağın geçmiş seferlerini incelemeye başladı. Japonya'daki kalkış noktası konusunda da bazı uluslararası haberlerde Haneda veya Narita ihtimali aktarılırken, Malezya makamlarının resmi açıklamalarında yalnızca uçağın Tokyo'dan geldiği bilgisi yer alıyor. Bu nedenle kalkış havalimanına ilişkin kesin bilgi için soruşturmanın sonuçları bekleniyor.

BENZER OLAYLAR DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Kuala Lumpur'daki olay, 2026 yılında benzer bir vakayla yeniden gündeme geldi. Haziran ayında Fas'ın Tanca kentinden Londra Gatwick Havalimanı'na gelen bir Air Arabia uçağının iniş takımı bölümünde bir erkek cesedi bulunmuştu. İngiltere'deki soruşturmada bu kişinin kalp durması, oksijensizlik ve aşırı soğuğun etkisiyle öldüğü değerlendirilmişti.

Aralık 2024'te ise Chicago'dan Hawaii'ye giden bir United Airlines uçağının teker yuvasında başka bir kişinin cesedi bulunmuştu. Havayolu, söz konusu bölüme yalnızca uçağın dışından erişilebildiğini açıklamış, kişinin uçağa nasıl girdiği ise belirlenememişti.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) araştırmaları da iniş takımı bölmesine saklanarak uçmaya çalışan kişilerin karşı karşıya kaldığı ölümcül tehlikelere uzun süredir dikkat çekti. FAA kayıtlarında, yüksek irtifalarda basınçsız ortam, düşük oksijen ve aşırı soğuk nedeniyle çok sayıda kaçak yolcunun hayatını kaybettiği ifade etti.