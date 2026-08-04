Malezyalı pilot uyuşturucuyla yakalandı: Uçağı etki altında uçurduğu ortaya çıktı

Malezya Airlines'ın Kuala Lumpur-Jakarta seferinde çalışan 39 yaşındaki pilot MSO, 28 Temmuz'da Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda gümrük memurlarının X-ray kontrolü sırasında şüphe üzerine durduruldu. Pilotun bavulunda yapılan aramalarda 14 büyük paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70 bin 114 uyuşturucu hap, el bagajında ise 4 gram metamfetamin bulundu.

UÇUŞ SIRASINDA UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, pilotun idrar testinin pozitif çıktığını ve uçuş sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi. Soruşturmada ifadesi alınan pilot MSO, bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya getirdiğini, karşılığında 50 bin Malezya ringgiti (yaklaşık 12 bin dolar) almasının vaat edildiğini söyledi.

ÜÇÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCU TAŞIDIĞINI İTİRAF ETTİ

Polis, pilotun uyuşturucu taşıma olayını üçüncü kez gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, pilotun ani uyuşturucu testini geçebilmek amacıyla önceden alınmış temiz idrarı bir şişede yanında taşıdığı belirlendi. Şüphelinin sorgusunda, "Ani test olursa bunu kullanacaktım" dediği öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve pilotun uyuşturucu kaçakçılığı ağındaki bağlantılarının araştırıldığını bildirdi. Havayolu şirketinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(DHA)