Hesap benim değil dedi: LeMan çizerine 'Cumhurbaşkanına hakaretten' hapis

Haftalık mizah dergisi LeMan’ın karikatüristi Doğan Pehlevan, kendisine ait olduğu teyit edilemeyen bir X hesabından yapılan paylaşım gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Avukatlarının “Hesabın müvekkilimize ait olup olmadığı teyit edilememiştir. Usulsüz delile dayanarak ceza verilmesi mümkün değildir” beyanlarına rağmen verilen kararda mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın beşinci duruşmasına Pehlevan katılmazken avukatları Bilge Batur ve Samet Fidan ile müşteki AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.

AVUKAT, PAYLAŞIM İÇERİĞİNDE DE BİR HAKARET BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ

Pehlevan’ın avukatı Bilge Batur, suça konu X hesabının müvekkiline ait olmadığını, iddianamedeki kaynak araştırma raporunun usulsüz olduğunu ayrıca paylaşım içeriğinde de bir hakaret bulunmadığını belirterek beraat istedi. Avukat Samet Fidan da hesabın aidiyetinin teyit edilmediğini ve usulsüz delille ceza verilemeyeceğini de vurguladı.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET” DENİLDİ: HAPSİ İSTENDİ

Duruşma savcısı, önceki celsede sunduğu mütalaasını tekrarlayarak eylemin sabit olduğunu belirtti ve Pehlevan’ın TCK’nin 299. maddesi uyarınca “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi. MLSA'nın (Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği) aktardığına göre, mahkeme, suçun unsurlarının oluştuğuna kanaat getirerek Pehlevan’a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Ceza süresi iki yılın altında kaldığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Pehlevan, bu dava kapsamında daha önce tutuklanmış, 18 Kasım 2025’teki duruşmada hesabın kendisine ait olmadığını beyan etmesi üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bu dosya, LeMan dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısındaki bir karikatür nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla açılan diğer davadan ayrı yürütülüyor. Söz konusu diğer davada Pehlevan ile birlikte derginin yazı işleri müdürleri, müessese müdürü ve bir grafiker tutuklanmış, tüm sanıklar 26 Eylül 2025’te tahliye edilmişti. Pehlevan’ın o dosyadaki yargılaması da hala devam ediyor.

DOĞAN PEHLEVAN KİMDİR?

Leman dergisinin bilinen çizerlerinden Doğan Pehlevan, dergideki "Melek ile Mister Do" köşesinin çizeridir. 1974 İstanbul doğumlu olan Pehlevan, daha önce HBR, Maymun ve Biber gibi mizah dergilerinde de yer almıştı.