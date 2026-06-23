LeMan dergisine saldırı davasında gerginlik! Adliyede tekbir sesleri yükseldi
LeMan dergisine saldırıyla ilgili yargılanan Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un davasının ertelenmesinin ardından İstanbul Adliyesi’nde toplanan grup tekbir ve sloganlar attı. Güvenlik güçleri ile grup arasında arbede yaşandı.
LeMan dergisine yönelik protesto ve saldırılar nedeniyle yargılanan Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un davasında kararın ertelenmesinin ardından İstanbul Adliyesi önünde gergin anlar yaşandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde toplanan grup tekbir getirip sloganlar atarken, güvenlik güçleri ile bazı kişiler arasında arbede çıktı.
Paylaşılan görüntülerde, polisin bazı kişilere yönelik müdahalesi sırasında grup ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandığı görüldü. Sloganlar ve tekbirler nedeniyle adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
NE OLMUŞTU?
LeMan dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan bir karikatürde "Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği" iddiası sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Haziran 2025 tarihinde Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi kapsamında “dini değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Soruşturmanın ardından sosyal medyada hedef gösterilen derginin Beyoğlu'ndaki binası akşam saatlerinde saldırıya uğramıştı.
Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin çağrısıyla düzenlenen protestoda, dergi binasına taş ve sopalarla saldırıldığı, camların kırıldığı ve giriş kapısının zorlandığı görüntülere yansımıştı.