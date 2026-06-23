Halk TV Türkiye LeMan dergisine saldırı davasında gerginlik! Adliyede tekbir sesleri yükseldi

LeMan dergisine saldırı davasında gerginlik! Adliyede tekbir sesleri yükseldi LeMan dergisine saldırıyla ilgili yargılanan Büyük Doğu Akıncıları İl Başkanı Alper Kaan Aykut’un davasının ertelenmesinin ardından İstanbul Adliyesi’nde toplanan grup tekbir ve sloganlar attı. Güvenlik güçleri ile grup arasında arbede yaşandı.