Hazal Kaya ve Özlem Gürses'in AHBAP ifadeleri ortaya çıktı: Ben de mağdurum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması kapsamında oyuncu Hazal Kaya ile gazeteci Özlem Gürses'in ifadeleri alındı.

HAZAL KAYA VE ÖZLEM GÜRSES'İN AHBAP İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Hazal Kaya ile gazeteci Özlem Gürses, deprem dönemindeki bağış kampanyalarına savcının sorularını yanıtladı.

İki isme de deprem döneminde Ahbap Derneği ve Babala TV üzerinden yürütülen bağış kampanyaları, kamuoyundaki tanınırlıklarının bağış sürecinde kullanılıp kullanılmadığı ve derneğe duydukları güvenin gerekçeleri soruldu.

Hazal Kaya, deprem döneminde Babala TV'nin canlı yayınına kendi isteğiyle katıldığını, herhangi bir çağrı veya yönlendirme almadığını söyledi.

Gazeteci Özlem Gürses ise deprem döneminde Ahbap ve Babala TV'ye ilişkin paylaşımlarının bağış çağrısı amacı taşımadığını söyledi.

"BEN DE MAĞDURUM"

Derneğe şahsen 120 bin TL bağış yaptığını belirten Kaya, "Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum." dedi.

Bağışının akıbetini öğrenmek istediğini ifade eden Kaya, "Yaptığım bağışın nereye gittiğini öğrenmek istiyorum. Gerekli olursa şikâyet hakkımı da kullanacağım." ifadelerini kullandı.

Kamuoyundaki tanınırlıklarının bağış toplamak amacıyla kullanılmasını "topluma yapılan bir kötülük" olarak nitelendiren Kaya, bağışların bahis ve kumarda kullanıldığı iddialarını ise "alçakça bir hareket" sözleriyle değerlendirdi.

"BİZZAT ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM"

Haluk Levent'i şahsen tanımadığını belirten Gürses, hiçbir yayında Ahbap adına yardım istemediğini söyledi.

"Eğer ben ve benim gibi toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandıysa, tespitlerin ortaya çıkmasıyla bizzat şikâyetçi olacağım." diyen Gürses, herhangi bir sorumluluk hissetmediğini ifade etti.

İfadesinde Haluk Levent'i deprem felaketinin üçüncü yılında canlı yayına konuk aldığını anlatan Gürses, program sırasında Levent'in tavrını "lakayit" bulduğunu söyledi.

Gürses, Haluk Levent'in kamu görevlileriyle ve sahada çekilen fotoğraflarla güven algısı oluşturduğunu savunurken, devlet kurumlarına yönelik herhangi bir güvensizlik çağrısı yapmadığını belirtti.