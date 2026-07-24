Ruşen Çakır'ın AHBAP soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP Derneği soruşturması kapsamında ifade veren gazeteci Ruşen Çakır'ın savcılık ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Savcılık sorgusunda Çakır'a, Haluk Levent'i şahsen tanımadığı halde AHBAP Derneği lehine neden haber yaptığı, kamuoyundaki güvenilirliğinin bağışların yönlendirilmesine katkı sağlayıp sağlamadığı ve yapılan vaatlerin yerine getirilip getirilmediğini neden araştırmadığı yönünde sorular yöneltildi.

"HALUK LEVENT'İ ŞAHSEN TANIMIYORUM"

Çakır, Haluk Levent'i yalnızca sanatçı kimliğiyle tanıdığını, kendisiyle hiçbir zaman yüz yüze gelmediğini ve telefon irtibatının bulunmadığını söyledi.

AHBAP Derneği'nin deprem bölgesindeki çalışmalarına ilişkin yaptığı haberin, bölgede görev yapan gazetecilerden aldığı bilgilere dayandığını belirten Çakır, haberi kendisinin hazırladığını kabul etti.

Kendisinin ve ailesinin AHBAP Derneği'ne "çok cüzi miktarda" bağış yaptığını da ifade eden Çakır, yaptığı haberle para toplanmasına yardımcı olmadığını savundu.

"HERHANGİ BİR SORUMLULUK HİSSETMİYORUM"

Savcılık, Çakır'a kamuoyundaki güvenilirliği nedeniyle bağışların yönlendirilmesinde etkili olup olmadığı ve bu konuda kendisini sorumlu hissedip hissetmediğini sordu.

Çakır ise "Herhangi bir sorumluluk hissetmiyorum" yanıtını verdi. AHBAP'ın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinin deprem bölgesindeki gazetecilerden aldığı bilgilere dayandığını söyledi.

"MADDİ KAZANÇ SAĞLAMADIM"

İfadesinde AHBAP Derneği lehine yaptığı yayınlar nedeniyle herhangi bir maddi kazanç elde etmediğini belirten Çakır, derneğin kendisine "maddi veya manevi zerre katkısı" olmadığını ifade etti.

Savcılığın, Haluk Levent'in kamuoyuna açıkladığı vaatlerin yerine getirilip getirilmediğini neden araştırmadığı yönündeki sorusuna da AHBAP'ın faaliyetlerini yerinde denetleme imkanının bulunmadığını söyleyerek yanıt verdi.

"DEPREM BÖLGESİNE GİTMEDİM"

Savcılık sorgusunda deprem bölgesine gidip gitmediği de sorulan Çakır, bölgeye gitmediğini söyledi.

Buna karşın deprem bölgesinde görev yapan gazetecilerden sürekli bilgi aldığını ve haberini bu bilgiler doğrultusunda hazırladığını belirtti.

"USULSÜZLÜK İDDİALARINI SORUŞTURMAYLA ÖĞRENDİM"

İfadesinin sonunda AHBAP Derneği'ndeki usulsüzlük iddialarını yürütülen soruşturma kapsamında öğrendiğini söyleyen Çakır, depremzedelere ulaştırılması gereken yardımların kişisel amaçlarla kullanıldığı yönündeki iddiaların kendisini üzdüğünü ifade etti.

Çakır, "Bir derneğin bu şekilde hareket etmesi gerçekten çok üzücü. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve gazeteci olarak beni üzmüştür. Ben de bu derneğe yardımda bulundum." dedi.

Sorumluların cezalandırılmasını istediğini belirten Çakır, AHBAP Derneği ve Haluk Levent ile herhangi bir bağı bulunmadığını yineledi.