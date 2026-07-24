Haluk Levent 20 yıllık avukatını da çarpmış! "Bir iki kurşuna bakar" mesajı da ortaya çıktı

Ahbap Derneği’ne yapılan bağışlarla ilgili yürütülen soruşturmada, Haluk Levent’in avukatı Mehmet Söğüt ve galerici Mehmet Ulu ile yaşadığı borç ilişkilerine dair yeni yazışmalar ortaya çıktı. Söğüt ve Ulu, Levent’e verdikleri paraları geri alamadıklarını öne sürdü. Levent'in 20 yıllık avukat ile arasında yaşananlar hayrete düşürdü.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, yaklaşık 7 milyar lira bağış toplayan Ahbap Derneği’ndeki paraların çekler aracılığıyla dernek dışına çıkarıldığı belirlendi. Levent’in çevresindeki kişilerden ve Ahbap’a yüksek miktarda bağış yapan isimlerden borç aldığı, zamanla borç sarmalına girdiği ileri sürüldü.

20 YILLIK AVUKATI ALACAKLI ÇIKTI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Haluk Levent’in yaklaşık 20 yıl avukatlığını yapan Mehmet Söğüt de sanatçıdan alacaklı olduğunu iddia etti. Söğüt, Levent’in yüklü miktardaki borçlarını ödemediğini ve alacağını istememesi için kendisinden kaçtığını öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada incelenen dijital materyallerde, Söğüt’ün Ahbap’ın Levent’teki ofisinin kapısının fotoğrafını Berkant Acil’e gönderdiği belirlendi. Söğüt’ün mesajında, "Kapalı bir iki kurşuna bakar abi" dediği tespit edildi.

Acil’in gönderdiği bir ses kaydında, çeklerle ilgili çok sayıda kişiye ulaştığını ancak kimsenin cevap vermediğini anlattığı belirtildi. Ses kaydında Yeliz Kaya ve eşinin de dönüş yapmadığı, kendisine sürekli borçların çözüleceği ve ödeneceği söylenerek zaman kazanıldığı aktarıldı.

Söğüt’ün bu görüşmede, "Herkes işin içinde tam dolandırıcılık şebekesi" dediği belirlendi. Acil’in, "Müge ve Hüseyin'i tanıyor musun" sorusuna Söğüt’ün, "Tanıyorum. Onlara da ziyarete gideceğim. Haluk onlarla aynı yerde oturuyor. Tespit ettik" yanıtını verdiği kaydedildi. Acil’in, "Allah yardımcın olsun" demesi üzerine Söğüt’ün, "Allah onların yardımcısı olsun" dediği görüldü.

"SÜREKLİ BENDEN KAÇIYORDU"

Mehmet Söğüt, ifadesinde Haluk Levent’in isteği üzerine sanatçının asistanı Yeliz Kaya, şoförü Zafer Yay ve diğer çalışanlarının hesaplarına "borç" açıklamasıyla para gönderdiğini anlattı.

Ödeme zamanı geldiğinde kimseye ulaşamadığını savunan Söğüt, "Haluk sürekli benden kaçıyordu ve kendisiyle iletişim kuramıyordum" dedi. Alacağını tahsil etmek için Ahbap Derneğinin ofisine birçok kez gittiğini ancak ofisi her defasında kapalı bulduğunu belirtti.

Söğüt, Levent’in kendisini oyalamak amacıyla asistanı Yeliz Kaya’nın Ahbap Derneğinden alacaklı göründüğü bir çekin fotoğrafını gönderdiğini ileri sürdü. Levent’in kendisine, "Bu çek ödenince senin borcun da kapanacak" dediğini aktaran Söğüt, buna rağmen alacağının ödenmediğini söyledi. Söğüt, yaşananların tahsil edilemeyen bir borç ilişkisinden kaynaklandığını ve asıl mağdurun kendisi olduğunu savundu.

"PSİKOLOJİMİ BOZDUN HALUK ABİ"

Dosyada, galerici Mehmet Ulu’nun da Haluk Levent’ten alacaklı olduğu öne sürüldü. Ulu’nun Levent’e gönderdiği mesajlardan birinde, "Abi çok zor durumda bırakıyorsun beni bak bu yalan dolan nereye kadar böyle bak. Bu nedir ya benim psikolojimi bozdun Haluk abi sen ya. Acil arar mısın abi beni" dediği görüldü.

Başka bir yazışmada Levent’in Ulu’ya çek görselleri gönderdiği, Ulu’nun ise "Ne yapayım abi ben bunları" dediği belirlendi. Levent’in buna karşılık "Villa sattım" yanıtını verdiği kaydedildi.

Ulu’nun bir başka mesajında, "Abi günaydın bu arkadaşın 100 bin dolarını bugün ödeyecek misin. Abiiiiii. Bi dönüş. Abi şu adamın parasını bir öde" ifadelerini kullandığı görüldü.

İncelemelerde taraflar arasında farklı miktarlarda borç ve alacak ilişkisi bulunduğu öne sürüldü. Borçlara karşılık 13 milyon, 7,5 milyon, 5 milyon, 3 milyon, 600 bin ve 500 bin liralık çeklerin düzenlendiği tespit edildi.

"AHBAP DERNEĞİ ÖNÜNDE OTURACAĞIZ"

Haluk Levent’ten 15 milyon lira alacaklı olduğunu öne süren Ulu’nun, Levent’in şoförü Cengiz Kara’ya da mesajlar gönderdiği belirlendi. Ulu’nun mesajında, "Cengiz bir saattir Haluk beyi arıyorum, bakmıyor. Adam burada bekliyor ne oldu kardeşim ya ne oldu ne oluyor böyle. Bak çok ağır konuşacağım ha. Ne oldu Zafer Yay geçen gün diyordu namus şeref sözü diyordu. 8-9 milyon getireceğim diyordu. Cengiz, Zafer sizin bu çekinize s..... nasıl insanlarsınız siz ya. " dediği görüldü.

Ulu’nun devam eden mesajında, "Çağırdınız beni Göktürk'e işinizi gördünüz şimdi piyasada yoksunuz. Telefona bakmıyorsunuz. A.... k... sizin çekinizin ben. Bu işin sonu hiç parlak değil. Cengiz sonunda adamları alacağım geleceğim Ahbap Derneği'nde önünde oturacağız. İnsan iki dakika sözünde durur ya bu nasıl bir delikanlılık bilmiyorum ki" ifadelerini kullandığı tespit edildi.

Ulu’nun telefonunda "Levent Abi 4" adıyla kayıtlı numaraya gönderdiği mesajda ise, "Abi işiniz görüldükten sonra kesinlikle bu telefonlara bakmıyorsunuz. Bizim de insan olduğumuzu unutmayın sakın. Ya çok sıkıntılarım var abi bak anlatamıyorum sana galiba. Bizi attın bir çukurun içine kalkamıyoruz bir türlü ya. Yemin ederim çekiniz ve senetleriniz icra takibi başlatacağım bak bir insan bu kadar zor durumda bırakılmaz" dediği görüldü.

Mehmet Ulu, savcılığa verdiği ifadede Haluk Levent’in kendisini hatalı ya da karşılıksız çeklerle sürekli oyaladığını iddia etti.