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Halk TV Türkiye Hayatını kaybeden gazeteci Şükran Soner'in eski eşi Ahmet Güryüz Ketenci yaşamını yitirdi

Hayatını kaybeden gazeteci Şükran Soner'in eski eşi Ahmet Güryüz Ketenci yaşamını yitirdi

Geçtiğimiz günlerde gazeteci eski eşi Şükran Soner'i kaybeden eski SHP Genel Sekreteri Av. Ahmet Güryüz Ketenci yaşamını yitirdi.

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Hayatını kaybeden gazeteci Şükran Soner'in eski eşi Ahmet Güryüz Ketenci yaşamını yitirdi

Eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Sekreteri Av. Ahmet Güryüz Ketenci hayatını kaybetti.

20. ve 22. Dönem CHP İstanbul Milletvekilliği de yapan Güryüz'un eski eşi gazeteci Şükran Soner de geçtiğimiz salı günü yaşamını yitirmişti.

Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdiGazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi

KARAYALÇIN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın sosyal medya hesabından Güryüz için başsağlığı mesajı paylaştı.

"Sevgili kardeşim, dostum, hemşehrim; Değerli genel sekreterimiz, yol arkadaşım, Ahmet Güryüz Ketenci için Yüce Allahtan rahmet diliyorum." diyen Karayalçın paylaşımında şunlara yer verdi:

"Yüce Allah yolunu, yerini ışıklar içinde tutsun. Eşi Semra ve oğlu Devrim başta olmak üzere yakınlarına, yoldaşlarına, birlikte görev yaptığımız ortak dostlarımıza başsağlığı dileklerimi sunuyorum."

Hayatını kaybeden gazeteci Şükran Soner'in eski eşi Ahmet Güryüz Ketenci yaşamını yitirdi - Resim : 2
Şükran Soner - Ahmet Güryüz Ketenci

CHP'DEN İSİTFA EDEREK YENİ PARTİ'YE KATILMIŞTI

Uzun yıllar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Ketenci, mutlak butlan kararının ardından CHP'den istifa ettiğini açıklayan 280'i aşkın eski milletvekili arasında yer alıyordu.

Ketenci'nin de aralarında bulunduğu eski milletvekilleri Özgür Özel'in 90 milletvekili ile kurduğu YENİ Parti'ye katılmıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

88 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ketenci, 8 Eylül Salı günü Ataköy'den kaldırılacak.

Ketenci'nin cenazesi, 8 Eylül 2026 Salı günü öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Esenyurt’ta bulunan Gülvadi Aile Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Gazeteci CHP Cenaze Milletvekili
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