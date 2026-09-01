Gazeteci Şükran Soner yaşamını yitirdi

Türk basınının duayen isimlerinden Şükran Soner, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Halk TV’de Mustafa Balbay, “Güne acı bir haberle başladık. Şükran Soner’i kaybettik” sözleri ile duyurdu.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner hayatını kaybetti. Soner’in vefatını, Halk TV’de Gökhan Kayış’ın sunduğu Haberler programına konuk olan gazeteci Mustafa Balbay duyurdu.

"SON NEFESİNE KADAR KÖŞESİNİ BIRAKMADI"

Şükran Soner’in 1966 yılında Cumhuriyet’te çalışmaya başladığını hatırlatan Balbay, deneyimli gazetecinin yaklaşık 60 yıl boyunca mesleki çizgisinden taviz vermediğini söyledi.

Balbay, Soner’in uzun yıllar “İşçinin Evreninden” başlığıyla yazdığını belirterek, gazeteciliğini emek ve alın teri üzerine kurduğunu vurguladı.

Soner’in yaşamının son dönemine kadar yazmayı sürdürdüğünü anlatan Balbay, “Son nefesine kadar... köşesini bırakmadı. Bir süre önce entübe edilmişti” dedi.

Balbay, “Hepimizin başı sağ olsun diyorum” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

ŞÜKRAN SONER KİMDİR?

1946 doğumlu Şükran Soner, gazeteciliğe 1960’lı yıllarda adım attı. Cumhuriyet Gazetesi'nin kadrosuna 1966’da katılan Soner, muhabirlikten köşe yazarlığına uzanan meslek yaşamının büyük bölümünü aynı gazetede geçirdi.

Soner, özellikle işçi hakları, sendikal örgütlenme, çalışma yaşamı, siyaset, demokrasi ve insan hakları konularına odaklandı. Grevleri, işçi eylemlerini ve sendikal mücadeleleri uzun yıllar sahadan takip etti. Türkiye Gazeteciler Sendikasında da görev alan Soner, gazetecilerin örgütlenme ve hak mücadelesine katkıda bulundu.

Türkiye’de 1960’lı ve 1970’li yıllarda yükselen öğrenci ve işçi hareketlerini yakından izleyen Soner, bu döneme ilişkin gözlemlerini “Bizim 68’liler” adlı kitabında topladı.

İleri yaşına rağmen gazetecilikten kopmayan Soner, 2026 yılına kadar Cumhuriyet’teki yazılarını sürdürdü. Yaklaşık 60 yıllık meslek yaşamı boyunca Türkiye’nin siyasi ve toplumsal gelişmelerini kayıt altına alan Soner’in ölümü, basın ve emek dünyasında üzüntü yarattı.