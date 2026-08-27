Havada panik anları! Katar uçağı İstanbul'a acil indi

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Doha'dan Kopenhag'a gitmek üzere havalanan Qatar Airways'e ait yolcu uçağında, Türkiye hava sahasına girilmesinin ardından korku dolu anlar yaşandı. QR-159 sefer sayılı, A7-BCU kuyruk tescilli uçakta seyahat eden yolculardan biri uçuş sırasında rahatsızlandı.

Yolcunun rahatsızlanması üzerine kabin ekipleri hızla müdahale ederek ilk yardım uyguladı. Yaşanan durumun ardından pilot, yolcunun sağlık durumunu göz önünde bulundurarak İstanbul Havalimanı'na acil iniş kararı aldı.

UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

Uçak, alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdi. Olay nedeniyle uçuşta kısa süreli panik yaşanırken, acil inişin herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandığı öğrenildi. Uçağın daha sonra Kopenhag seferine ilişkin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)