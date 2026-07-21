Dünyanın en kısa uçak yolculuğu sadece saniyeler alıyor: 1 dakika bile sürmüyor!

İskoçya'nın kuzeyindeki Orkney takımadalarında yer alan Westray ve Papa Westray adaları arasındaki 2,74 kilometrelik rota, elverişli rüzgarda 53 saniyede tamamlanan süresiyle dünyanın en kısa ticari uçuşu olarak rekor kırıyor. Bölge halkı için hayati bir ulaşım hattı sunan bu uçuş, fırtınalara meydan okuyarak adalıları ana karaya bağlıyor.

METRELERLE ÖLÇÜLEN ROTA

İskoçya'nın sert iklimine sahip Orkney takımadalarında yer alan Westray ile Papa Westray adaları arasındaki ulaşım, havacılık tarihinin en sıra dışı rotasına ev sahipliği yapıyor. Loganair tarafından işletilen bu hat, toplam 2,74 kilometrelik mesafesiyle Guinness Dünya Rekorları tarafından resmi olarak tescillendi. Uçuş süresi uygun hava koşullarında 53 saniyeye kadar düşerken, ortalama yolculuk 80 saniye sürüyor.

KÜÇÜK BİR MİNİBÜS BÜYÜKLÜĞÜNDE

Dünyanın en kısa uçuşunda 8 yolcu kapasiteli Britten-Norman Islander tipi küçük uçaklar görev yapıyor. Havacılık uzmanı Noel Phillips, uçağın iç mekan genişliğini "küçük bir minibüse" benzeterek sıra dışı yolculuğa dikkat çekiyor.

Uçaktaki ağırlık dengesini korumak ve kısıtlı alanı yönetmek adına el bagajlarının kabine alınmasına izin verilmiyor. Yolcuların tüm eşyaları doğrudan uçağın kargo bölümüne yerleştiriliyor.

FIRTINAYA KARŞI TEK ÇARE

Günde 2 veya 3 sefer düzenlenen bu hat, 600 nüfuslu Westray ile 80 nüfuslu Papa Westray halkı için lüks değil, zorunlu bir ihtiyaç anlamı taşıyor. Kuzey Denizi'ndeki fırtınalar ve sert hava koşulları feribot seferlerini sık sık felç ettiği için ada sakinleri idari merkez Kirkwall'a erişimi bu uçaklarla sağlıyor. İskoçya hükümeti de Kamu Hizmeti Yükümlülükleri desteğiyle yerel halka yüzde 50'ye varan bilet indirimi sunuyor. Yıl boyunca hava koşullarına göre şekillenen uçuş fiyatları 17 sterlin (bin 077 TL) ile 45 sterlin (2 bin 852 TL) arasında değişiyor.

BİN YILLIK TARİHE UÇUŞ

Rota sadece ada halkına değil, 5 bin yıldan daha eski Knap of Howar arkeolojik alanını ve 100 binden fazla deniz kuşunu görmek isteyen turistlere de hizmet veriyor. 1967 yılından beri aralıksız süren bu tarihi hat, bölgedeki ekoturizmi ve tarihi mirası canlı tutmaya devam ediyor.