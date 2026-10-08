Hava sıcaklıkları atak yapacak: Meteoroloji gün gün sıcaklıkları açıkladı

Türkiye, sıcak havanın etkisine girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 8-14 Ekim tarihlerini kapsayan tahminine göre sıcaklıklar batı kesimlerden başlayarak artacak. Hafta sonunda ise kuzey ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

9-13 EKİM'DE MİNİ PASTIRMA YAZI GELİYOR

Yarın başlayacak sıcaklık artışı, hafta sonu boyunca etkisini artıracak. 10 ve 11 Ekim'de yurdun büyük bölümünde sıcak ve güneşli hava hakim olacak.

9-13 Ekim arasında kısa süreli bir “mini pastırma yazı” yaşanacak. Bu dönemde özellikle batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar dikkat çekici seviyelere ulaşacak.

TERMOMETRELER 34 DERECEYİ GÖRECEK

Kentlerde önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

- Adana: 34 derece

- Muğla: 31 derece

- Antalya: 30 derece

- İzmir: 29 derece

- İstanbul: 26 derece

- Ankara: 25 derece

Özellikle hafta sonu yurdun çok büyük bölümünde sıcak ve açık hava etkili olacak. Cumartesi günü ülke genelinde yağış beklenmezken, pazar günü Marmara'nın batısı ile Doğu Akdeniz'de yerel yağışlar görülebilecek.

ASIL PASTIRMA YAZI EKİM SONUNDA

9-13 Ekim arasındaki sıcak hava döneminin ardından gözler ekim ayının ikinci yarısına çevrilecek. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre asıl pastırma yazı için 19-26 Ekim aralığı öne çıkıyor.

14 EKİM'DE HAVA YENİDEN DEĞİŞECEK

MGM'nin haftalık tahminine göre 14 Ekim Çarşamba günü yurt genelinde havanın yeniden değişmesi ve sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların yaygınlaşması bekleniyor. Böylece yarın başlayacak sıcak hava döneminin yaklaşık 4-5 gün etkili olması öngörülüyor.