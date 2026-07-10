Hastanede akılalmaz skandal: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler yıllarca tekrar kullanılmış!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, tek kullanımlık ameliyat malzemelerinin yaklaşık 6 yıl boyunca sterilize edilerek başka hastalarda tekrar kullanıldığı iddiasıyla büyük bir skandala ev sahipliği yapıyor. Skandalın ortaya çıkmasının ardından mağdur vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi konuyla inceleme başlattı.

İleri sürülen bilgilere göre; hastanenin sterilizasyon biriminde, normal şartlarda ameliyattan sonra tıbbi atık olarak imha edilmesi gereken "tek kullanımlık" parçalar, yaklaşık 6 yıl boyunca dönüştürülerek başka hastalarda defalarca kullanıldı. İnsan hayatını hiçe sayan bu yöntemin, özellikle kalp damar cerrahisi bölümündeki koroner bypass ameliyatlarında uygulandığı belirtiliyor.

HEM SAĞLIĞI TEHLİKEYE ATTILAR HEM VURGUN YAPTILAR

Cumhuriyet'teki habere göre skandalın sadece sağlık boyutuyla sınırlı kalmadığı, işin içinde çok ciddi bir finansal vurgunun da olduğu iddia ediliyor. Paylaşılan belgelere göre, piyasa değeri ortalama 650 avro olan işlem için hastalardan "sıfır malzeme" bedeli olarak yaklaşık 1.250 avro tahsil edildi. Yapılan bu haksız ödemelerin ilgili medikal firmaya aktarıldığı, sistemin içinde bazı sağlık personellerinin ve firma yetkililerinin de yer aldığı öne sürüldü. Operasyon geçiren hastalara ise kendilerine daha önce kullanılmış malzeme takıldığına dair hiçbir bilgilendirme yapılmadı.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili yürütülen adli soruşturmada hastane personelinin verdiği ifadeler, yaşananların vahametini gözler önüne serdi. Çalışanların, "Yöneticiler ve doktorlar ne talimat verdiyse onu yaptık. Hiçbirimizin vicdanı rahat değildi, bu duruma dayanamayan bazı arkadaşlarımız birim değiştirdi" dedikleri öğrenildi.

WhatsApp yazışmalarında ise personellerin şu ifadeleri kullandığı görüldü:

- "Bunlar tek kullanımlık malzeme ama çöpe attırmıyorlar, ısrarla başka hastada kullanılmasını istiyorlar."

- "Tarihi geçmiş malzemeler sisteme dahil edilmiyor."

- "Bu malzemenin kullanım süresi dolmuş ama yine de steril edilmesi isteniyor."

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü, kendilerine ulaşan ihbarlar neticesinde durumu CİMER’e bildirerek şikayetçi oldu. Mağdur olan hasta yakınları da vakit kaybetmeden savcılığın yolunu tuttu.

KSÜ’nün yeni Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, iddiaları doğrulayarak sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Rektör Okumuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Şikayetler gelince savcılık talimatı ile hastanede hızlıca idari inceleme başlattık. Bir yandan personel ve firma soruşturması devam ediyor bir yandan da zarar gören vakaların olup olmadığını inceliyoruz. Süreci titizlikle takip ediyoruz. Şu an için net bir şey söylemek doğru değil."