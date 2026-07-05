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Halk TV Türkiye Kan donduran olay: Hastane tuvaletindeki poşetten bebek cesedi çıktı

Kan donduran olay: Hastane tuvaletindeki poşetten bebek cesedi çıktı

Çanakkale'de hizmet veren Ezine Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde, poşet içerisine konmuş erkek bebek cesedi bulundu.

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Kan donduran olay: Hastane tuvaletindeki poşetten bebek cesedi çıktı
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Çanakkale’de Ezine Devlet Hastanesi’nin tuvaletinde poşet içinde bir erkek bebek cesedi bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Olay, sabah saatlerinde Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisi’ndeki erkekler tuvaletinde meydana geldi. Tuvalette poşet içerisinde hareketsiz halde bir bebek olduğunu fark eden hastane görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 15 saat önce dünyaya geldiği değerlendirilen yenidoğan erkek bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCEMEYE ALINDI

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından bebeğin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, poşetin hastane tuvaletine kim ya da kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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