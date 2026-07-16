Hasan Akgün ilk kez savunma yaptı! "Savcılık 'Bu adam parayı halka harcadı' demek zorunda kaldı"

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 6'sı tutuklu 31 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi davasının ilk duruşması, tutuklu Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün savunmasıyla başladı.

Yaklaşık 2 saat gecikmeli başlayan duruşmada söz alan Akgün, hakkındaki rüşvet suçlamalarını kabul etmeyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SAVCILIK BİLE..."

Savcılığın soruşturma sürecindeki yaklaşımını eleştiren Akgün, “Öyle bir belediye başkanıyım ki savcılık bile bu kadar peşin hükümle soruşturma yürütmesine rağmen, ‘Hasan Akgün iş insanlarından para alarak bu paraları yemiştir’ diyememiş, ‘Hasan Akgün aldığı paraları belediye için harcadı’ demek zorunda kalmıştır. Ne mutlu bana ki tüm amacı şahsımı suçlamak olan bu kişiler bile, ‘Bu adam rüşvet alsa dahi aldığı parayı halka harcadı’ demek zorunda kalmıştır” dedi.

Hasan Akgün

“RÜŞVET İDDİALARI HAYAL ÜRÜNÜ”

Çocuklarının mal varlıklarının iddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama olarak nitelendirilmesine de sert tepki gösteren Akgün, “Şahsım adına ortaya atılan rüşvet iddiaları tamamen hayal ürünüdür. Çocuklarımın kendi paralarıyla mülk edinmiş olmaları maalesef iddianamede suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama olarak değerlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

“PROJENİN RUHSATI İNCELENMEDEN RÜŞVET DENİLDİ”

İnşaat ruhsatlarının ve taşınmaz devirlerinin gerekli teknik incelemeler yapılmadan "rüşvet" olarak sınıflandırıldığını iddia ederek, “İddianamede sözde rüşvetin inşaat karşılığında verildiği söyleniyor. Ancak projenin ruhsatı ve süreci hiç incelenmemiştir” diyen Akgün, Osman Yeşilgülen’e devredildiği belirtilen dokuz taşınmazın neden rüşvet olarak nitelendirildiğinin de açıklanmadığını söyledi. Akgün, “İddianamede Osman Yeşilgülen’e dokuz taşınmaz verilmesinin neden rüşvet olarak değerlendirildiği açıklanmamıştır. Bunun sebebi belli değildir” dedi.

“YEŞİL ALANLARIN İŞGAL EDİLMESİNE İZİN VERMEDİM”

Yedi dönem üst üste belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlatan Hasan Akgün, görev süresi boyunca Büyükçekmece'yi betona teslim etmemek ve yeşil alanları korumak adına mücadele verdiğini kaydetti. “Yeşil alanların haksız şekilde işgal edilmesine izin vermedim. Büyükçekmece’yi betona teslim etmemek için mücadele ettim” diyen Akgün, belediyecilik anlayışının kamu yararı üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE FAKİR FUKARANIN HAKKINI YEMEDİM"

Savunmasının sonunda tahliyesini ve tüm suçlamalardan beraatını talep eden Akgün “Hiçbir şekilde fakir fukaranın hakkını yemedim. Allah hiç kimseyi ama hiç kimseyi adaletten ayırmasın. Öncelikle tahliyemi, sonradan da tüm suçlamalardan beraatımı talep ediyorum” dedi. (ANKA)