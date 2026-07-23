Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında hakkında tutuklama kararı verilen Berkant Acil'in, Haluk Levent ile yaptığı WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Dosyada yer alan mesajlarda çek ödemelerine ilişkin görüşmeler ve sonrasında yaşanan tartışma dikkat çekti.

İncelemelerde, Berkant Acil'in "Haluk Son7" ismiyle kayıtlı numaraya, 20 Nisan 2026 tarihinde 29 milyon lira bedelli bir çekin hesapta yeterli bakiye bulunması halinde ödeneceğine ilişkin ekran görüntüsü gönderdiği tespit edildi. Ahbap soruşturmasından tutuklanan Haluk Levent'in ödemelerle ilgili verdiği yanıt kardeşini çileden çıkarmış.

HALUK LEVENT'İN ÇEK YANITI KARDEŞİNİ SİNİRLENDİRMİŞ

Acil'in bu ekran görüntüsünü gönderdikten sonra Haluk Levent'i aradığı ancak yanıt alamadığı, bunun üzerine "Haluk Son8" olarak kayıtlı diğer numaraya da aynı çekle ilgili mesaj attığı belirlendi.

Bu yazışmada Haluk Levent'in, "New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek" yanıtını verdiği görüldü.

Dosyadaki yazışmalara göre yaklaşık bir hafta sonra Berkant Acil'in kardeşi, Haluk Levent'e "Senin şerefini s..." ifadelerini içeren küfürlü bir mesaj gönderdi.

"SENİN ŞEREFİNİ S..."

WhatsApp konuşmalarında şu ifadeler yer aldı:

Berkant Acil: "Nermin Hanım, her iki çekin (29 milyon TL ve 15 milyon TL) bugün içinde ödenmemesi veya geri çekilmemesi durumunda ikisinin de yazılacağını açıkça belirtti. Ayrıca benden 1 saat içinde geri dönüş beklediğini, saat 16.00'ya kadar bekletilmemesi gerektiğini ve şubeye buna göre cevap vereceğini söyledi."

Haluk Levent: "New York'tayım. Yeliz hepsini halledecek."

Berkant Acil: "Senin ben şerefini s..."

ÖDEME ALAMAYINCA HALUK LEVENT'İ TEHDİT ETMİŞ... "DEVLET ONU ELİMDEN ALAMAYACAK"

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, soruşturma dosyasında "Zodiac" isimli yabancı bir telefon numarasından Berkant Acil'e gönderilen mesajlar da yer aldı.

Mesajlarda, Haluk Levent'e ulaşılması istenirken, çekler ve Ahbap üzerinden yapılan işlemlere ilişkin tehdit içerikli ifadeler kullanıldığı görüldü. Berkant Acil ise kızına ders çalıştırdığını belirterek Haluk Levent'e ulaştığını ve dönüş yapması halinde arandığını ileteceğini söyledi. Dosyada yer alan mesajlarda, "Devlet onu elimden alamayacak ilk ben yiyeceğim onu" ifadeleri de dikkat çekti.

O konuşmalar şu şekilde:

Zodiac: Selamün Aleyküm Beko. Baba telefona cevap ver, önemli mevzu. Benim bir şeyi okumama gerek yok. O adama de, yarın saat 19.00'a kadar geri dönmezse yedi sülalesinin s.... Sonra da paylaşımı çekleri ile Ahbap üzerinden yaptıklarıyla bildireceğiz. Beko?

Berkant Acil: Babacım, kızıma ders çalıştırıyorum. Onun yanında konuşmam bunları. Sen arar aramaz Haluk'a yazdım. Dönerse bana aradığını söylerim.

Zodiac: O yarın bu işi bitirsin, adam gibi çözüme ulaştırsın. Sen abine benden çok selamlarımı ilet. Ona de ki, neyse bir şey deme; ben sana isim kullandım, kimleriz kimlerdeniz sen iyi biliyorsun. O Ahbap'ın millete verdiği çeklerini onun g.... s... ilet. Devlet onu elimden alamayacak, ilk ben yiyeceğim onu.