Yeni Akit yanlış Haluk Levent'i hedef alınca derneği yerden yere vurdu

Yeni Akit'in "Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de 'Ahbap'mış!" başlıklı haberinde Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent ile iktisatçı Prof. Dr. Haluk Levent'in karıştırıldığı ortaya çıktı. Yurttaşlık Derneği, haberi "asılsız ve maksatlı" olarak nitelendirdi.

YENİ AKİT YANLIŞ HALUK LEVENT'İ HEDEF ALINCA DERNEĞİ YERDEN YERE VURDU

Yeni Akit, 21 Temmuz tarihli sayısında "Kızıl Soros'un 'ahbap'ı" ve "Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de 'Ahbap'mış!" başlıklarıyla yayımladığı haberde, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in, Osman Kavala'nın kurucuları arasında bulunduğu Yurttaşlık Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olduğunu öne sürdü.

Haberde, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Leven'in Yurttaşlık Derneği yönetiminde yer aldığı iddia edildi. Dernek o haberin ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak, yönetim kurulu üyesi olan kişinin Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent değil, iktisatçı Prof. Dr. Haluk Levent olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Ahbap yöneticisi Haluk Levent Acil, derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Haluk Levent ile aynı kişi değildir" denildi.

"GAZETECİLİK İLKELERİNİN İHLALİ"

Dernek, iki farklı kişinin aynı kişi gibi gösterilmesinin "gazeteciliğin en temel ilkelerinin ihlali" olduğunu belirterek, "Basit bir araştırma ve doğrulama çabasıyla dahi öğrenilmesi mümkün iken, iki farklı kişinin bilerek ya da bilmeyerek aynı kişi gibi gösterilmesi, gazeteciliğin ve haberciliğin en temel ilkesinin çiğnenmesidir" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlık Derneği, açıklamasında haberi "asılsız ve maksatlı" olarak nitelendirirken, Osman Kavala'nın derneğin kurucularından biri olduğunu ve bunun saklanan bir ilişki olmadığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, "Yıllardır süregelen ve bu yayınla da bir kez daha tekrarlanan itibar suikasti, ne Osman Kavala'nın ne de derneğimizin meşruiyetine gölge düşürebilir" ifadelerine yer verildi. Dernek, 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamındaki cevap ve düzeltme hakları ile tüm hukuki başvuru haklarını saklı tuttuklarını da bildirdi.

Habere ilişkin yalanlama yapılmasına rağmen, Yeni Akit'in söz konusu içeriği internet sitesinden kaldırmadığı belirtildi.