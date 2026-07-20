Haluk Levent'ten veda mektubu: Sayın Bakan bu raporları veren müfettişleri neden tutuklamıyorsunuz?

Tutuklanan Haluk Levent sosyal medya hesabından veda mektubu başlığı ile bir metin paylaştı.

Levent, açıklamasına "Ben dolandırıcı değilim" sözleriyle başlayarak, zaman zaman nükseden kumar tutkusu nedeniyle iflas ettiği dönemlerde şahıslardan kat kat fazlasını geri ödeme vaadiyle yüksek borçlar aldığını belirtti. İçinde bulunduğu durumu "Ünüme, hırsıma, zaaflarıma yenildim. Son bir yıl çok açıldım" sözleriyle özetleyen sanatçı; borsa, iddaa ve kumar oynayarak battığını açıkça dile getirdi.

"BORCUMU ÖDEMEM ENGELLENDİ"

Son bir yıl içinde kişisel borçlarını döndürebilmek amacıyla Ahbap Derneği'nden usulüne uygun olmayan borçlanmalara girdiğini kabul eden Levent, bu açığı kapatmak için tüm hazırlıkları yaptığını ifade etti. 10 Temmuz 2026 Cuma günü 50 milyon TL değerinde altın, 150 milyon TL'lik tapu devri ve 140 milyon TL nakit ile derneğe geri ödeme sürecini başlattığını belirten sanatçı, işlemlerin Pazartesi gününe sarktığını söyledi.

Operasyonun kasten Pazar gününe çekildiğini öne süren Levent, "Eğer gözaltına alınmasaydım Pazartesi gününden sonra Ahbap'tan para çaldı yalanını diyemeyeceklerdi. Benim usulsüz borçlanmamı kapatmamı istemediler" dedi.

"1 LİRA ÇALDIYSAK DEMEK Kİ BERABER ÇALMIŞIZ"

Levent, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Size adliyelerde 'Ekber' lakabı takmışlar, öyle korkuyorlar" dedi ve mektubunda yapılan denetlemeleri işaret etti:

"Ekber'in bir anlamı da kimi dillerde "Allah" demektir. Sayın Bakan, suçsuz insanları masumiyet karinesini gözetmeden tutukladınız. Unutmayın, sizden büyük Allah var! Bir gün Allah'ın adaleti ile karşılaşacaksınız.

Sayın Bakan, Mart 2025 tarihinde şahıslara yönelik aynı MASAK raporuna ilişkin İçişleri Bakanlığına bağlı Başmüfettiş İ. S. ve dört denetçi Ahbap'a ani baskın yaptılar. Ve 3 ay dernekte kalıp herkesi, her hesabı sorguladılar, inceleme yaptılar. Ve Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hesaplarının ve para giriş çıkışlarının Ahbap Derneği ile ilgisi olmadığını, bunun Haluk Levent'in borç alacak ilişkisiyle ilgisi olduğunu Bakanlığa raporladılar. Sayın Bakan, bu raporları veren müfettişleri neden tutuklamıyorsunuz? Öyle ya, beni "7 milyarı kumarda batırdı" yalanı ile topluma linç ettirdiniz, küfür ettirdiniz. Gereğini yapacak mısınız? İçişleri Bakanlığı bu konuda ne diyecek?

Sayın Bakan, deprem dönemi boyunca yapılan milyarlarca liralık yardımların valiliklerde, kaymakamlıklarda kayıtları var. 1 lira çalmışsak, demek ki onlarla beraber çalmışız!"

"İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANI OLDUĞU İÇİN TUTUKLANDI"

Levent, sırf kendisine borç verdiği için Türkiye'nin tanınmış hukukçularından Ece Güner'in ve masum dernek yöneticilerinin haksız yere tutuklandığını belirtti.

"Ya Ece Güner ya Ece Güner !

Türkiye'nin en iyi hukukçularından birinin tek suçu bana borç verip (ki parça parça zor ödedim) geri almak. Benimle ilgili de ağır konuşmuş, haklıdır. Dernekle gram alakalı değil. Ama sırf İmamoğlu'nun hukuk danışmanlığını da yaptığı için onu da tutukladılar."

"KİMSENİN AHBAP'A ÇÖKMESİNE İZİN VERMEYİN"

"Bugünden sonra gün yüzü göremeyeceğimi biliyorum" diyerek kendisine yüzlerce yıl hapis cezası isteneceğini öngören Levent, geri adım atmayacağını ve susmayacağını vurguladı. Açıklamasını Ahbap bağışçılarına seslenerek bitiren sanatçı, kamuoyuna şu sözlerle çağrıda bulundu: